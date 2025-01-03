南韓公調處對峙6小時後暫停拘留 尹錫悅律師：無權調查內亂罪

（德國之聲中文網）南韓總統尹錫悅12月3日突然發布戒嚴令而震驚全國。本周五（1月3日），南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警察前往總統官邸試圖拘留尹錫悅。不過，在對峙近六小時後，公調處決定停止拘留尹錫悅。

此前，周五清晨，數百名尹錫悅支持者聚集在總統官邸附近，誓言「以生命」阻止拘留尹錫悅。

據路透社報道，公調處及警方人員於周五早7時抵達總統官邸大門，並步行進入。一名公調處人員向媒體表示，進入總統官邸後，總統警衛處人員和軍警人數超過了前往執行拘留的公調處和警方人員。

他補充說，200多名總統警衛人員和軍警阻擋執行拘留人員進入。雙方發生爭執。他表示，警衛人員似攜帶有武器，但無人拔槍。

這名公調處人員表示，尹錫悅本人在雙方對峙期間沒有露面。

周五下午1時30分左右，公調處取消了拘留尹錫悅的行動。公調處表示，這是出於擔心人員安全，並表示「對尹錫悅的不服從行為深表遺憾」。公調處表示將考慮下一步行動。

尹錫悅律師：公調處無權調查內亂罪

內亂罪是南韓總統不擁有豁免權的少數刑事指控之一。

據韓聯社報導，公調處過去兩周以涉嫌帶頭發動內亂和濫用職權妨礙權利行使為由，三度傳喚尹錫悅接受調查。但尹錫悅均未予響應。隨後，公調處向法院提請簽發尹錫悅拘留令。上周二（12月31日），首爾西部地方法院批准了對尹錫悅的拘留令，有效期至1月6日。

周五公調處停止拘留行動後，尹錫悅的法律團隊在一份聲明中稱，公調處無權調查內亂罪，並對公調處試圖在敏感安全地區執行非法拘留令感到遺憾。聲明稱總統官邸是「與國家安全直接相關的安全設施」。

法院目前頒發的對尹錫悅的拘留令只允許調查人員對尹錫悅拘留48小時。此後，調查人員必須決定是否再次申請拘留令或釋放他。

突如其來的戒嚴令

12月3日尹錫悅深夜宣布實施戒嚴令，以擺脫政治困境並「鏟除反國家勢力」，震驚了亞洲第四大經濟體。南韓被視為該地區最具活力的民主國家之一。

不過，在數小時內，190名議員不顧軍隊和警察的封鎖，投票反對尹錫悅的命令。在頒布戒嚴令約六小時後，尹錫悅宣布撤銷戒嚴令。

尹錫悅後來對自己的決定進行了堅決辯護，稱國內政治對手同情北韓，並引用了未經證實的選舉舞弊指控。

對尹錫悅的彈劾案正在憲法法院審理，以決定是否恢復其職務或永久免職。該案的第二場庭前聽證會已於本周五舉行，由此完成庭前准備程序。憲法法院定於1月14日進行首次正式庭審，開始辯論程序。

北韓官媒報導南韓政局

北韓媒體發表了關於南韓政治動蕩的詳細報道，包括對尹錫悅發出的拘留令，稱他「頑固拒絕接受調查，完全用謊言否認自己的罪行」。

北韓一直對尹錫悅持嚴厲批評態度，稱其對平壤採取強硬政策，並以此為由將南韓稱為「頭號敵對國」，宣布放棄統一作為國家目標。

（路透社、韓聯社）

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