大陸修建水力發電大壩稱不影響下游 印度、孟加拉仍深表憂心

印度外交部3日表示，針對北京計劃在西藏境內的雅魯藏布江興建水力發電大壩，新德里已表達其憂慮。路透社引述中國大陸官員說法，指西藏的水力發電計劃並不會對環境或下游供水形成重大影響；但印度與孟加拉等國仍深表憂心。

雅魯藏布江流經西藏，向南流入印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）與阿薩姆省，印度稱為布拉馬普特拉河，最終流入孟加拉。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）聲明指出，「我們已敦促中方確保雅魯藏布江下游國家的利益，不會因上游地區的活動而受損害。我們將持續監控並採取必要措施，來保護我們的利益。」

大陸興建的水壩將是全世界同類型水壩中最大的，預計每年發電量為3,000億千瓦，已於去年底獲得核可。