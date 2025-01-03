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南韓城南市商業大樓失火 當局急派82輛消防車已救出240人

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
南韓城南市（Seongnam）一棟8層樓商業大樓今天發生火災，案發現場冒出陣陣濃煙。 法新社
南韓城南市（Seongnam）一棟8層樓商業大樓今天發生火災，案發現場冒出陣陣濃煙。 法新社

南韓城南市（Seongnam）一棟8層樓商業大樓今天發生火災，案發現場冒出陣陣濃煙。美聯社報導，當局表示，迄今約有70人成功逃出這棟大樓，緊急救難人員則救出另外240人。

另據路透社報導，消防部門出動82輛消防車和滅火設備到這棟大樓控制火勢。火災起火點為這棟大樓的1樓餐廳。該大樓擁有多層樓地下室，還有供兒童上課的游泳池。

消防當局稍早指出，有12人因吸入濃煙已送醫治療，另有約30名受困者平安獲救。

「聯合電視新聞台」（YTN Television）稍早報導，有多人受困在這棟大樓內，並且畫面顯示建築物正被大量濃煙包圍。

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