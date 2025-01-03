2025「綠反挫」潮流持續 衝擊歐盟淨零減碳政策

英國金融時報將「綠反挫」（greenlash）一詞列為概括2024年的關鍵字之一。進入2025年後，歐美的「綠反挫」趨勢不減，尤其設定減碳高標的歐盟淨零相關政策更會面臨退縮壓力。

金融時報（Financial Times）專欄記者克拉克（PilitaClark）在2日的評論中提出這個年度字。她細數歐洲聯盟（EU）2022年再生能源大擴張，以及美歐在過去幾年氣候及環境政策立法的進展，但2024年「綠色（轉型）的步伐開始蹣跚」。

克拉克歸咎於民粹主義的興起勢不可擋，使得德國縮水熱泵法規、歐盟放棄將殺蟲劑用量減半的計畫，並導致綠黨在去年6月的歐洲議會（Europeanparliament）選舉大挫敗。

她認為，美國川普（Donald Trump）政府上台後預期將翻轉氣候政策，而歐洲的民粹勢力沒有消減跡象，過去喊出的環境政策目標恐將退縮。

「綠反挫」的說法約自2023年在歐洲流行起來，當時以反對歐盟限制氮氣排放為訴求的荷蘭農民黨（BBB）在地方選舉大勝，部分歐盟國家要求暫緩推出新氣候政策，到2024年歐洲議會和數個歐洲國家大選前，多國農民數次上街激烈示威，終於促使歐盟「綠色新政」（Green Deal）的部分內容喊停或延後。

英國智庫「歐洲改革中心」（Centre for EuropeanReform）高級研究員柯爾納戈（Elisabetta Cornago）去年6月的一篇文章分析哪些政策會引起「綠反挫」，包括影響民眾生活成本、禁止高碳排產品而限制消費者選擇，以及直接衝擊特定利益團體如農民的政策。

德國智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）去年一份民調便顯示，雖然多數歐洲人都支持對抗氣候變遷的行動，但當問題變成要在低價能源和減排溫室氣體之間作選擇時，多數人都要降低生活成本，不想為綠能轉型付代價。

去年12月初上任的新一屆歐盟執行委員會（European Commission）便已面臨一波波要求氣候政策退縮的壓力。

例如今年元旦起歐盟降低汽車二氧化碳排放量的新規上路，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在去年12月出席歐盟高峰會前的媒體堵訪時，就喊話要求執委會執行新規時對車廠的罰款不要太緊迫逼人，要考量歐洲車廠的困境。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也呼應取消開罰未達新規標準的車廠。此外，德、義正帶頭主張修改歐盟設定2035年起禁售內燃機引擎新車的政策。捷克和波蘭則希望延後啟用新版歐洲碳排交易系統（ETS 2），好讓民眾有更多時間轉向建築物和交通等生活面的綠能替代方案。

可以預期，未來對重要產業和民生衝擊較大的歐盟環境政策將更難過關，影響層面較不直接的才較可期待。例如去年12月歐盟部長會議就同意支持執委會提案的限制塑膠微粒排放法規，今年上半將展開與歐洲議會的三方協商以促成立法。