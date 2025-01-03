日本防衛省因應台灣有事 推動自衛隊司令部地下化

考慮到台灣有事（發生兩岸衝突）的可能性，日本防衛省為避免自衛隊基地遭攻擊，正推動自衛隊司令部地下化。在2025財政年度結束前，總計14處地點將地下化。

日本經濟新聞報導，日本政府在2025年度預算案中，編列726億日圓（約新台幣155億元）自衛隊司令部地下化相關費用，相較於2024年度，增加8倍以上。

在2024年度結束前，日本防衛省已著手將11個設施地下化。2025年度將有3處司令部地下化，包括航空自衛隊的千歲基地（位於北海道）、航空自衛隊的濱松基地（靜岡縣）、海上自衛隊的舞鶴地方總監部（京都府）。

報導指出，日本防衛省整備對象較多九州、沖繩的航空自衛隊基地。如果中國為了統一而武力侵犯台灣，這些自衛隊設施可能成為守護日本的最前線。

比如說，航空自衛隊的那霸基地有西南航空方面隊的司令部，如果司令部功能不彰，守護領空的優勢瓦解，地面部隊或艦艇容易受到來自空中的攻擊。敵軍可能登陸日本領土。

日本自衛隊那霸病院（醫院）先前改建時，部分設施已移至地下。自衛隊將此列為西南地區的醫療據點，是受傷隊員的主要搬運處，也可作為後勤支援立足點。

防衛省本舍廳（防衛省總部，位於東京都市谷）指揮自衛隊的中央指揮所、集合海上自衛隊主要部隊的「海上作戰中心」（位於神奈川縣橫須賀市）等都已地下化。

日本自衛隊司令部除了少數一部分，大多露出在地面上。俄羅斯2022年侵略烏克蘭時，首先瞄準烏克蘭軍方司令部攻擊。