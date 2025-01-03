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重啟政治接觸？德法外長齊赴敘利亞 會見敘國新領導人

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
德國外長貝爾伯克（中間偏左）與法國外長巴霍在參訪敘國監獄時，不斷交換彼此意見。歐新社
德國外長貝爾伯克（中間偏左）與法國外長巴霍在參訪敘國監獄時，不斷交換彼此意見。歐新社

據《衛報》報導，法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）3日前往敘利亞首都大馬士革，與該國新領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）會談，這是敘國前領導人阿塞德（Bashar al-Assad）倒台後，西方大國最高層級的訪問。

《衛報》指出，兩人代表歐盟與敘利亞伊斯蘭主義叛軍沙姆解放組織舉行會談。一行人除參觀敘國最惡名昭彰的賽德納亞（Sednaya）監獄，還與敘國民間社會代表會晤。為西方國家在敘利亞歷經13年內戰後，謹慎地重啟雙方溝通管道。

貝爾伯克表示，「我和法國外長代表歐盟訪問，向敘利亞人發出一項明確信號：歐洲與敘利亞、德國與敘利亞，有可能重啟政治接觸」。德國希望協助敘國成為百姓「安全家園」，以及「完全控制領土且運作良好的國家」。

巴霍則在社群媒體上發文，稱兩個歐盟重量級人物與「敘國人民站在一起」，希望能實現「和平過渡」，並盼敘利亞能和平穩定。

德國 敘利亞 歐盟

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