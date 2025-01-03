快訊

女子高山症發作疑遭7山友丟包卑南主山 搜救隊找到人了

全台冷吱吱…明白天短暫回溫 下周大陸冷氣團先乾後濕探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

欲拘尹錫悅未果…南韓公調處要代總統出手 命總統警衛處配合

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）的調查人員和警察3日未能執行法院簽發的尹錫悅總統逮捕令後離開官邸。歐新社
南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）的調查人員和警察3日未能執行法院簽發的尹錫悅總統逮捕令後離開官邸。歐新社

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日一早進入遭國會彈劾的尹錫悅總統官邸，試圖執行法院簽發的逮捕令，但與總統警衛處僵持近5小時後無功而返。韓聯社報導，公調處已要求代理總統崔相穆命令總統警衛處配合執行。

韓聯社稍早報導，尹錫悅的辯護律師尹甲根對公調處執行逮捕令表達了反對立場。尹甲根告訴記者，執行非法無效的逮捕令是違法行為，現在憲法法院和法院正研討他們提出的異議申請，將對過程中的違法情況採取法律措施。

尹甲根此前就主張反腐機構無權調查叛亂罪，稱逮捕令「不正當」。

韓聯社報導，戒嚴聯合偵查組（聯偵組）已將總統警衛處處長和次長指定為涉嫌妨害執行特殊公務的刑事案件嫌犯，並發出傳票，要求兩人4日應訊。

高麗大學法學教授金善擇告訴路透，針對總統警衛處領導層可能讓調查人員削弱該部門抵抗的能力，以便可以再次嘗試執行待補令，但這是一種粗暴的進行方式，更好的方式將是崔相穆行使職權命令總統警衛處合作。

首爾西區地方法院簽發的逮捕令於6日到期。

反腐 尹錫悅 法律

延伸閱讀

菲律賓國安會改組排除副總統 外界認為是政治鬥爭延續

北韓官媒罕見評論南韓政局 稱南韓出手抓尹錫悅陷政治癱瘓

暗殺、輕生、彈劾…南韓歷任總統深陷「青瓦台詛咒」

與警衛處對峙5小時未果！韓公調處宣布：暫停執行尹錫悅逮捕令

相關新聞

重啟政治接觸？德法外長齊赴敘利亞 會見敘國新領導人

據《衛報》報導，法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）...

吉賽爾．畢立可獲法國年度人物 讓受害者成論述核心

據法媒日前公布最新民調，被丈夫下藥並遭數十人性侵的吉賽爾．畢立可因其勇敢無懼，獲選為2024法國民眾心中年度最具影響力人...

欲拘尹錫悅未果…南韓公調處要代總統出手 命總統警衛處配合

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日一早進入遭國會彈劾的尹錫悅總統官邸，試圖執行法院簽發的逮捕令，但與總統警衛處僵持...

菲律賓國安會改組排除副總統 外界認為是政治鬥爭延續

菲律賓總統小馬可仕最近改組國家安全委員會（NSC），把副總統和前總統從成員名單中去除。外界認為這是馬可仕與杜特蒂家族之間...

非常罕見！金與正疑似帶子女出席活動 南韓情報機構查證中

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正被拍到帶著疑似子女的兒童現身新年演出現場，南韓國家情報院今天表示，正根...

南韓檢方公布戒嚴錄音檔 揭尹錫悅命軍方「拖出國會議員」

南韓檢方今天公布的錄音檔顯示，總統尹錫悅在他去年12月3日宣布的短命戒嚴期間，曾下令軍官破門進入國會把國會議員拖出來，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。