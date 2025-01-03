欲拘尹錫悅未果…南韓公調處要代總統出手 命總統警衛處配合

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日一早進入遭國會彈劾的尹錫悅總統官邸，試圖執行法院簽發的逮捕令，但與總統警衛處僵持近5小時後無功而返。韓聯社報導，公調處已要求代理總統崔相穆命令總統警衛處配合執行。

韓聯社稍早報導，尹錫悅的辯護律師尹甲根對公調處執行逮捕令表達了反對立場。尹甲根告訴記者，執行非法無效的逮捕令是違法行為，現在憲法法院和法院正研討他們提出的異議申請，將對過程中的違法情況採取法律措施。

尹甲根此前就主張反腐機構無權調查叛亂罪，稱逮捕令「不正當」。

韓聯社報導，戒嚴聯合偵查組（聯偵組）已將總統警衛處處長和次長指定為涉嫌妨害執行特殊公務的刑事案件嫌犯，並發出傳票，要求兩人4日應訊。

高麗大學法學教授金善擇告訴路透，針對總統警衛處領導層可能讓調查人員削弱該部門抵抗的能力，以便可以再次嘗試執行待補令，但這是一種粗暴的進行方式，更好的方式將是崔相穆行使職權命令總統警衛處合作。

首爾西區地方法院簽發的逮捕令於6日到期。