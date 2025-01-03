菲律賓國安會改組排除副總統 外界認為是政治鬥爭延續

菲律賓總統小馬可仕最近改組國家安全委員會（NSC），把副總統和前總統從成員名單中去除。外界認為這是馬可仕與杜特蒂家族之間政治鬥爭的延續。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）今天宣布，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年12月30日頒布行政命令第81號，改組國安會，由總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）簽署。

根據政令，此舉是為確保國安會在面對國內外挑戰時維持韌性，並確保委員會成員都能「捍衛國家安全與主權，營造有利於有效治理和穩定的環境」。

菲律賓國安會是協調國安相關政策與計劃的主要諮詢機構，由總統擔任主席，成員包括內閣官員、國會兩院相關議員以及總統邀請的其他政府官員和平民。

在新的政令之下，國安會成員將有總統、參議院議長、眾議院議長、參議院與眾議院相關委員會的主席、國安顧問、外交部長、國防部長、參謀總長、警察總長等，但不見副總統與前總統。

之前，副總統與前總統也是國安會的成員。

觀察人士認為，國安會的改組是針對現任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）以及她的父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），是馬可仕與杜特蒂兩大政治家族之間政治鬥爭的延續。

薩拉去年11月宣稱生命遭到威脅，自己已做好安排，若真的遭遇不測，將有人會去行刺小馬可仕等3人，作為報復。這段發言被認為是針對小馬可仕的嚴重威脅，視為國安層級的問題。

此外，薩拉後來在面對機密經費流向調查時，一度質疑為何自己未被邀請出席國安會的會議，作為反擊。

前總統杜特蒂去年11月也聲稱，現今政府貪污嚴重、治理不當，只有軍隊有能力糾正這個情況，被指意圖煽動軍變。

另一方面，菲律賓與中國之間的南海爭議去年下半年加劇，杜特蒂父女也被外界認為政治立場親中。