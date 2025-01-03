快訊

女子高山症發作疑遭7山友丟包卑南主山 搜救隊找到人了

全台冷吱吱…明白天短暫回溫 下周大陸冷氣團先乾後濕探10度

菲律賓國安會改組排除副總統 外界認為是政治鬥爭延續

中央社／ 馬尼拉3日專電
菲律賓副總統薩拉(左)與菲律賓總統小馬可仕(右)。 美聯社
菲律賓副總統薩拉(左)與菲律賓總統小馬可仕(右)。 美聯社

菲律賓總統小馬可仕最近改組國家安全委員會（NSC），把副總統和前總統從成員名單中去除。外界認為這是馬可仕與杜特蒂家族之間政治鬥爭的延續。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）今天宣布，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年12月30日頒布行政命令第81號，改組國安會，由總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）簽署。

根據政令，此舉是為確保國安會在面對國內外挑戰時維持韌性，並確保委員會成員都能「捍衛國家安全與主權，營造有利於有效治理和穩定的環境」。

菲律賓國安會是協調國安相關政策與計劃的主要諮詢機構，由總統擔任主席，成員包括內閣官員、國會兩院相關議員以及總統邀請的其他政府官員和平民。

在新的政令之下，國安會成員將有總統、參議院議長、眾議院議長、參議院與眾議院相關委員會的主席、國安顧問、外交部長、國防部長、參謀總長、警察總長等，但不見副總統與前總統。

之前，副總統與前總統也是國安會的成員。

觀察人士認為，國安會的改組是針對現任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）以及她的父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），是馬可仕與杜特蒂兩大政治家族之間政治鬥爭的延續。

薩拉去年11月宣稱生命遭到威脅，自己已做好安排，若真的遭遇不測，將有人會去行刺小馬可仕等3人，作為報復。這段發言被認為是針對小馬可仕的嚴重威脅，視為國安層級的問題。

此外，薩拉後來在面對機密經費流向調查時，一度質疑為何自己未被邀請出席國安會的會議，作為反擊。

前總統杜特蒂去年11月也聲稱，現今政府貪污嚴重、治理不當，只有軍隊有能力糾正這個情況，被指意圖煽動軍變。

另一方面，菲律賓與中國之間的南海爭議去年下半年加劇，杜特蒂父女也被外界認為政治立場親中。

國安會 小馬可仕 杜特蒂 菲律賓

延伸閱讀

暗殺、輕生、彈劾…南韓歷任總統深陷「青瓦台詛咒」

揚言暗殺總統！菲副總統疑涉貪 民眾遞第3個彈劾狀控「長期有異常支出」

影╱演很大！黑心官員謊稱被虐敘利亞囚犯 CNN誤信報導超糗

兩家族鬥爭影響美中布局 菲國副總統薩拉3天內2度遭遞狀彈劾

相關新聞

重啟政治接觸？德法外長齊赴敘利亞 會見敘國新領導人

據《衛報》報導，法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）...

吉賽爾．畢立可獲法國年度人物 讓受害者成論述核心

據法媒日前公布最新民調，被丈夫下藥並遭數十人性侵的吉賽爾．畢立可因其勇敢無懼，獲選為2024法國民眾心中年度最具影響力人...

欲拘尹錫悅未果…南韓公調處要代總統出手 命總統警衛處配合

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日一早進入遭國會彈劾的尹錫悅總統官邸，試圖執行法院簽發的逮捕令，但與總統警衛處僵持...

菲律賓國安會改組排除副總統 外界認為是政治鬥爭延續

菲律賓總統小馬可仕最近改組國家安全委員會（NSC），把副總統和前總統從成員名單中去除。外界認為這是馬可仕與杜特蒂家族之間...

非常罕見！金與正疑似帶子女出席活動 南韓情報機構查證中

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正被拍到帶著疑似子女的兒童現身新年演出現場，南韓國家情報院今天表示，正根...

南韓檢方公布戒嚴錄音檔 揭尹錫悅命軍方「拖出國會議員」

南韓檢方今天公布的錄音檔顯示，總統尹錫悅在他去年12月3日宣布的短命戒嚴期間，曾下令軍官破門進入國會把國會議員拖出來，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。