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西班牙加納利群島去年接收逾4萬無證移民 連2年破紀錄

中央社／ 馬德里2日綜合外電報導

西班牙官方今天發布的數據顯示，2024年有4萬6843名無證移民透過日益危險的大西洋路線抵達位於非洲西北部外海的西屬加納利群島（Canary Islands），連續第2年人數創新高。

法新社報導，隨著地中海管制更加嚴格、迫使更多非法移民嘗試循西非前往加納利群島的危險路線，西班牙已被推上歐洲聯盟（EU）移民危機的最前線。

歐洲國際邊界管理署（Frontex）表示，2024年1至11月無證進入歐盟的人數整體下降40%，但從大西洋路線進入的人數成長19%，其中最常見的國籍是馬利、塞內加爾與摩洛哥。

今天的數據確認了去年12月公布的資料，當時顯示截至11月的年度乘船抵達加納利群島的移民人數已連2年打破紀錄。

去年經海路抵達加納利群島的非法入境西班牙人數，超過2023年的原本最高紀錄3萬9910名，後者則是大幅打破2006年創下的先前最高紀錄。

西班牙內政部還表示，去年全西班牙共接收6萬3970名非法移民，雖高於2023年的5萬6852名，但仍低於2018年創下的最高紀錄6萬4298人。

西班牙非政府組織「步行邊界」（CaminandoFronteras）上週發布報告指出，2024年1月1日至12月5日，至少有1萬457名移民在嘗試由海路抵達西班牙的途中死亡或失蹤。

移民 西班牙

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