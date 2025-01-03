非常罕見！金與正疑似帶子女出席活動 南韓情報機構查證中

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正被拍到帶著疑似子女的兒童現身新年演出現場，南韓國家情報院今天表示，正根據已掌握的金與正子女年齡資訊仔細分析。

韓聯社報導，北韓中央電視台播放的新年演出錄播畫面中，金與正手牽一個小男孩，旁邊還有個女孩和他們一起走進會場。統一部官員昨天說，（金與正在活動上牽著小孩）非常罕見，考慮到這次活動北韓高層都攜家帶眷出席，因此尤其值得關注。

北韓至今未曾正式透露過金與正的丈夫、子女等家庭狀況。2015年4月，國家情報院在國會情報委員會全體會議上表示，金與正將於當年5月生下第一胎，丈夫可能是她就讀金日成大學時的同學。

2018年2月，據政府消息靈通人士披露，金與正訪南韓當時的確懷有身孕，因此出現懷第二胎的傳聞。