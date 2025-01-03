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2025世博倒數100天 日本預售票難達標…4國財政問題退出展覽

中央社／ 東京3日綜合外電報導
距離2025年世界博覽會（大阪關西世博）於4月13日開幕，進入倒數100天，主辦單位推銷門票的部門委員長松本正義表示，難以達成賣出1400萬張預售票的目標。 示意圖／歐新社
距離2025年世界博覽會（大阪關西世博）於4月13日開幕，進入倒數100天，主辦單位推銷門票的部門委員長松本正義表示，難以達成賣出1400萬張預售票的目標。 示意圖／歐新社

今天距離2025年世界博覽會（大阪關西世博）於4月13日開幕，倒數100天。日媒今天報導，主辦單位推銷門票的部門委員長松本正義表示，難以達成賣出1400萬張預售票的目標。

日本「朝日新聞」報導，大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會），目標是售出2300萬張門票，計劃其中約6成的1400萬張是預售票。

不過，截至2024年12月25日，預售票實際銷量約746萬張，僅達成銷量目標的5成左右。若單純用開幕日回推100天的話，平均每天要賣出6萬張票才能達標。

松本除了是「關西經濟聯合會會長」之外，也擔任萬博協會的副會長（副理事），並身兼萬博協會負責推廣入場券銷售等業務的「機運釀造委員會」委員長。

大阪關西世博將於今年4月13日至10月13日舉辦，根據日本外務省的官網，截至2024年12月27日，共有158個國家與地區參展。

日本「時事通信社」稍早報導，已知原定參展的伊朗、中美洲國家薩爾瓦多、非洲國家波札那南非共和國，共4個國家將退出展覽。日本外務省去年12月已把這4個國家從參展國清單上移除。

消息人士透露，這4國退出的原因是考量財政等問題。

另外，西北非外海的群島國家維德角共和國已表明將參展。

世博 大阪 日本

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