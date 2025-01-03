法德外長赴敘利亞 代表歐盟與新領袖會談
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天一同造訪敘利亞，將與主導推翻前總統阿塞德的敘利亞新領袖會談。
綜合法新社與路透社報導，法國外交部表示，巴霍今天抵達敘利亞首都大馬士革，展開阿塞德（Basharal-Assad）倒台後西方大國官員首次訪問會晤敘利亞新領袖。
德國政府今天也表示，貝爾伯克將加入訪問行程，與巴霍一起代表歐洲聯盟（EU）與敘利亞新領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）會談。夏拉2024年12月初率領伊斯蘭主義反抗軍迅速推翻長期統治敘利亞的阿塞德。
貝爾伯克在啟程前發布的聲明中說，她希望協助敘利亞恢復成一個「可正常運作、能完全掌控自己領土的國家」。
她還表示，儘管各方對主導推翻阿塞德的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）仍心存懷疑，「我們絕不能在這個重要的轉折點錯過支持敘利亞人民的機會」。
根據德國外交部聲明，貝爾伯克說，她此行是向敘利亞人民釋出明確訊號，即歐洲與敘利亞、德國與敘利亞之間有可能出現一個新的政治開端。
她表示：「我們現在懷有一個目標，也是數以百萬計敘利亞人心之所向，即敘利亞可以再次成為國際社會受人尊敬的一分子。」
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