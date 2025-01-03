南韓檢查101架波音737-800飛機 延至10日完成

南韓2024年12月29日發生境內傷亡最慘重的空難，國土交通部事後對境內航空公司執飛的101架波音737-800型飛機進行特別檢查。官員今天說，檢查期限將延長1週至本月10日。

濟州航空（Jeju Air）一架波音（Boeing）737-800型飛機發生事故，造成179人死亡，南韓國土交通部隨後針對同型飛機展開檢查行動。一名官員向路透社表示，檢查原定今天結束，但現在延長到本月10日。

這架從泰國曼谷飛往南韓西南部務安郡的濟州航空班機以機腹著陸，並衝出機場跑道，撞到護欄後起火燃燒。

國土交通部表示，將檢查所有波音737-800型飛機的發動機、維修紀錄與起落架；如果出現嚴重違規，航空公司可能會被暫停營運。

官員說，國土交通部也與11家航空公司的執行長舉行緊急會議，包括主要的大韓航空（Korean AirLines）與韓亞航空（Asiana Airlines），討論加強飛航安全措施。

南韓調查團隊今天表示，隊內2名成員下週將前往美國，與美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作分析失事班機的飛航資料記錄器。

調查人員也正研究飛機殘骸，並約談機場塔台人員。

韓聯社報導，調查人員將分析在事故現場找到的107支手機的資料，包括簡訊在內，以尋找導致事故的線索。

南韓代理總統崔相穆今天敦促調查人員迅速從事故現場蒐集證據並分析語音記錄器。