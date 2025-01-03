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差200公尺！南韓檢方暫停拘提尹錫悅 人牆對峙5.5小時還有民眾攜槍

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓公調處人員與員警離開尹錫悅官邸。路透
南韓公調處人員與員警離開尹錫悅官邸。路透

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，雙方對峙持續5個半小時後，經判斷認為無法繼續執行，最終停止本次執行程序。

公調處官員表示，相關人員前進到距離官邸主建物200公尺的位置，遇到總統警衛處200名官兵組成的層層人牆抵擋，還有10輛巴士和自小客車充當路障，無法往前推進。

拘提人員約100人，20人來自公調處，80名員警。尹錫悅的支持者愈來愈多，公調處判斷已經無法執行，只得宣布暫停任務，等待6日拘票到期前擇日再前往拘提。公調處表示，有民眾攜帶槍械，爆發零星衝突，讓公調處有安全顧慮。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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