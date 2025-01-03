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印度北部低溫停課 大霧使陸空交通受阻

中央社／ 新德里3日專電

印度北部德里及其鄰近地區在內，許多地方持續出現低溫，讓部分地區的學校停課，厚厚的霧氣使能見度大幅降低，也使陸、空交通受到影響。

印度國家首都區（NCR）已連續5天出現低溫，大霧籠罩之下，能見度大幅下降，交通也因此受到影響。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導提到，德里薩夫達君國內機場（Safdarjung Airport）能見度僅剩50公尺，德里巴拉姆國內機場（Palam Airport）的能見度甚至降到0。

在大霧不見散去的情況下，機場當局今天上午指，雖然德里的機場仍持續維持運作，但部分航班可能受到影響，乘客需與航空公司聯繫，以獲取最新的消息。

新德里電視台（NDTV）提到，除空中交通受到濃霧影響，由於能見度低，超過20班從德里出發的火車分別誤點約2至4個小時。

德里衛星城市諾伊達（Noida）因為氣溫太低，宣布所有學校暫時停課至今晚8時，直到收到進一步指示為止。

今日印度（India Today）報導指，包括哈雅納（Haryana）、北方邦（Uttar Pradesh）、拉吉斯坦（Rajasthan）、旁遮普（Punjab）、比哈（Bihar）也都出現伴隨濃霧的低溫。

印度氣象局（IMD）指，德里的濃霧預計將持續到8日，但預料6日出現小雨，可能能讓情況獲得緩解。在此同時，有關當局不斷敦促旅客，要隨時確認飛機、火車的最新消息，並為可能出現的延誤做好準備。

低溫 印度 機場

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