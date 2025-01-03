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拜登家申報2023外國贈禮 最貴是夫人收66萬元鑽石

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

根據美國國務院今天公布的年度清單，總統拜登一家2023年獲得外國領袖數萬美元贈禮，其中最貴的一件是第一夫人吉兒收到來自印度總理莫迪的2萬美元（約新台幣66萬元）鑽石。

美聯社報導，這顆7.5克拉鑽石是莫迪（NarendraModi）贈送，無疑是2023年美國第一家庭成員收到的最昂貴禮物

吉兒．拜登（Jill Biden）還收到烏克蘭駐美大使贈送的一枚價值1萬4063美元（約新台幣46.6萬元）胸針，以及埃及總統和第一夫人贈送的手鐲、胸針和相簿，價值4510美元（約新台幣14.9萬元）。

拜登也收到一些昂貴禮物，包括近來遭到彈劾的韓國總統尹錫悅贈送的一本紀念相簿，價值7100美元（約新台幣23.5萬元）；還有蒙古國總理贈送的一尊蒙古戰士雕像，價值3495美元（約新台幣11.5萬元）。

汶萊蘇丹贈送的一個銀碗價值3300美元（約新台幣10.9萬元）；以色列總統贈送的一個純銀托盤價值3160美元（約新台幣10.4萬元）；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）贈送的一幅拼貼畫價值2400美元（約新台幣7.9萬元）。

聯邦法律規定，行政部門官員收到外國領袖和對等官員贈禮估值超過480美元（約新台幣1.5萬元）就必須申報。許多符合門檻的禮物都相對「樸實」，比較昂貴的禮物通常會轉交國家檔案局（NationalArchives）或進行官方展示。

根據國務院文件，吉兒收到的2萬美元鑽石留在白宮東翼（East Wing）供公務使用，拜登夫婦收到的其他禮物則送到國家檔案局。

吉兒的發言人瓦迪維亞（Vanessa Valdivia）沒有透露鑽石用途，但說這顆鑽石將在拜登卸任後移交國家檔案局。

收禮者也可選擇以市價向美國政府買下禮物，不過這種情況很少見，尤其是高檔物品。

國務院禮賓處彙整的清單將刊登於明天的「聯邦公報」（Federal Register）。根據國務院禮賓處說法，數名中央情報局（CIA）人員申報收到名錶、香水、珠寶等奢華禮物，這些幾乎都已銷毀。已銷毀的禮物總值超過13.2萬美元（約新台幣437萬元）。

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