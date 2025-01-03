濟航179死空難現場遺留「安全手冊碎片」 專家推測機長已盡力

濟州航空於去年年底發生空難，造成179人不幸喪生，刷新目前韓國境內空難的死亡人數，事發原因尚待釐清。據韓媒報導，事故現場除了散落機體殘骸之外，也發現了「波音737-800」安全手冊的碎片，專家推測，從發出求救訊號至墜落的6分中內，機長已經盡了最大的努力。

根據韓國媒體「MBN」報導，日前在事故現場除了清理機身殘骸外，也發現了「波音737-800」安全手冊的碎片。據了解，安全參考手冊正式名稱為「QRH」（Quick Reference Handbook），約有2000頁，平時置放於飛機駕駛艙內，方便機長和副機長隨時取用，以面對非正常及緊急情況，確保人機安全。

專家推測，被發現的手冊上殘留著似乎是故意撕開的痕跡，可見機長在喊出「Mayday」（求救訊號）到事故發生的6分鐘內，已經考慮了所有可能性。

該手冊碎片將由南韓政府聯合調查小組收集並投入分析工作。此外，事故客機其中一個黑盒子「駕駛艙語音記錄器」（CVR）的錄音檔轉檔工作，已於稍早順利結束，待數據處理完畢後，將著手分析音檔並製作成文字紀錄。