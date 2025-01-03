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與警衛處對峙5小時未果！韓公調處宣布：暫停執行尹錫悅逮捕令

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與警衛處對峙5小時未果！韓公調處宣布：暫停執行尹錫悅逮捕令

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓公調處3日一早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令。法新社
南韓公調處3日一早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令。法新社

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日一早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令，與總統警衛處僵持近5小時。韓聯社最新報導，公調處表示，已暫停執行逮捕令，並對總統的行為表達遺憾。

韓聯社報導，公調處表示，由於執行逮捕遭阻擋，在長期對峙無果並考量人員安全下，判斷實際上已無法執行逮捕令，因此在下午1時半左右暫停執行，討論後將決定下一步行動，並對「不配合法律程序的嫌疑人態度深表遺憾」。

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