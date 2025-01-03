聽新聞
0:00 / 0:00
與警衛處對峙5小時未果！韓公調處宣布：暫停執行尹錫悅逮捕令
南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日一早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令，與總統警衛處僵持近5小時。韓聯社最新報導，公調處表示，已暫停執行逮捕令，並對總統的行為表達遺憾。
韓聯社報導，公調處表示，由於執行逮捕遭阻擋，在長期對峙無果並考量人員安全下，判斷實際上已無法執行逮捕令，因此在下午1時半左右暫停執行，討論後將決定下一步行動，並對「不配合法律程序的嫌疑人態度深表遺憾」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言