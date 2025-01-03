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俄天然氣供應中斷 摩爾多瓦分離區工業停擺

中央社／ 基希納烏2日綜合外電報導

摩爾多瓦共和國官員今天表示，俄羅斯對摩爾多瓦分離分子控制的外聶斯特（Transdniestria）區的天然氣供應中斷，導致除了食品製造業外，所有工業公司都被迫關閉。

路透社報導，主要說俄語的外聶斯特人口約有45萬，在1990年代蘇聯瓦解時自摩爾多瓦分裂出來，俄羅斯借道烏克蘭輸往中歐與東歐的天然氣供應中斷，立即對外聶斯特造成衝擊。

外聶斯特第一副總理奧博洛尼克（Sergei Obolonik）告訴當地新聞頻道：「所有工業企業都處於閒置狀態，除了從事食品製造的企業之外，即直接確保外聶斯特糧食安全的企業。」

「要判斷這個情況將如何發展…目前仍言之過早。這個問題太過廣泛，如果沒有解決長期問題，我們將面臨不可逆轉的改變，也就是企業將失去他們創業的能力。」

俄烏戰爭打了近3年，但烏克蘭仍允許俄羅斯借道其領土持續運送天然氣，每年賺進高達10億美元的過境費。但5年合約昨天到期，基輔拒絕續約。

斯洛伐克與奧地利等歐洲天然氣購買國已為俄羅斯天然氣供應中斷做好準備，取得替代的供應來源。但是儘管與莫斯科有關係，且有1500名俄軍駐紮當地，外聶斯特的工業企業還是癱瘓。

外聶斯特能源公司對家庭供暖系統與熱水今天中斷，敦促各地家庭聚集在一個房間內保持溫暖，拉上窗簾或掛上毛毯遮蔽窗戶並使用電暖器。

支持俄羅斯的外聶斯特領導人克拉斯諾謝利斯基（Vadim Krasnoselsky）說，外聶斯特的天然氣儲備量在有限使用時可供北部地區維持10天，而南部地區可維持兩倍時間。

他說，主要發電廠已從天然氣改為燃煤發電，應能在1、2月向居民供應電力。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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