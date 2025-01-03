影╱美國南加州小型飛機墜毀2死18傷 倉庫屋頂被撞出大洞畫面曝
美國加州南部一架小型飛機2日發生意外，在一個倉庫屋頂墜毀，至少2人死亡、18人受傷，其中10人需要送院。
CBS報導，事發在當地2日下午2時10分左右，地點位於富勒頓機場（Fullerton Airport）附近，是一間家具製造公司的倉庫，空拍畫面顯示，建築屋頂被撞出大洞，冒出濃濃黑煙，多量消防車趕抵現場待命。
警方證實，目前至少2人死亡，其中一人為飛機駕駛，另有18人受傷，其中10人送院治療，現場有8人接受治療後離開。
美國聯邦航空管理局（FAA）指出，失事飛機為一架范氏RV-10單引擎4人座飛機。
富勒頓機場是奧蘭治郡的通用航空機場，距離迪士尼樂園約10公里，擁有1條跑道和1個直升機場。
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