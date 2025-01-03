亞塞拜然航空空難疑似被俄擊落 大陸航班避重蹈覆轍繞開俄南部領空

大陸《財新網》報導，部分中國航司航班已開始繞過俄羅斯南部空域，並稱該空域為2024年12月25日亞塞拜然航空航班疑似被俄羅斯防空部隊擊落的地區。

報導稱，2025年1月2日上午，從中國大陸烏魯木齊飛往喬治亞的中國國航CA781航班抵達第比利斯國際機場。與2024年12月22日的航跡相比，該航班此次飛越了哈薩克、烏茲別克、土庫曼、亞塞拜然等國，完全避開了俄羅斯領空。而在亞塞拜然航空J28243航班空難前，該航班一般會經過俄羅斯南部的達吉斯坦地區領空進入喬治亞，並不經過亞塞拜然。

與之相似，2024年12月30日，南方航空CZ6039航班也在航程中完全避開了俄羅斯領空，往南繞飛從亞塞拜然進入喬治亞。而在空難前，CZ6039航班一般也由俄羅斯進入喬治亞。

財新查詢航線發現，CZ6039航班和CA781航班原本的航線距離，與J28243航班疑似被俄羅斯防空部隊襲擊的格羅茲尼上空，大約只有130公里。

但財新網仍報導稱，中國航司往返西歐、北歐的航線目前仍照常穿越俄羅斯中北部地區。

新加坡聯合早報引述《快科技》報導，據不完全統計，中國航司途徑俄羅斯南部的航線並不多，一般是從中國往返南歐、土耳其和高加索諸國的航班，目的地包括喬治亞第比利斯、土耳其伊斯坦堡、塞爾維亞貝爾格勒、匈牙利布達佩斯、義大利的羅馬和米蘭、西班牙馬德里等。