亞塞拜然航空空難疑似被俄擊落 大陸航班避重蹈覆轍繞開俄南部領空
大陸《財新網》報導，部分中國航司航班已開始繞過俄羅斯南部空域，並稱該空域為2024年12月25日亞塞拜然航空航班疑似被俄羅斯防空部隊擊落的地區。
報導稱，2025年1月2日上午，從中國大陸烏魯木齊飛往喬治亞的中國國航CA781航班抵達第比利斯國際機場。與2024年12月22日的航跡相比，該航班此次飛越了哈薩克、烏茲別克、土庫曼、亞塞拜然等國，完全避開了俄羅斯領空。而在亞塞拜然航空J28243航班空難前，該航班一般會經過俄羅斯南部的達吉斯坦地區領空進入喬治亞，並不經過亞塞拜然。
與之相似，2024年12月30日，南方航空CZ6039航班也在航程中完全避開了俄羅斯領空，往南繞飛從亞塞拜然進入喬治亞。而在空難前，CZ6039航班一般也由俄羅斯進入喬治亞。
財新查詢航線發現，CZ6039航班和CA781航班原本的航線距離，與J28243航班疑似被俄羅斯防空部隊襲擊的格羅茲尼上空，大約只有130公里。
但財新網仍報導稱，中國航司往返西歐、北歐的航線目前仍照常穿越俄羅斯中北部地區。
新加坡聯合早報引述《快科技》報導，據不完全統計，中國航司途徑俄羅斯南部的航線並不多，一般是從中國往返南歐、土耳其和高加索諸國的航班，目的地包括喬治亞第比利斯、土耳其伊斯坦堡、塞爾維亞貝爾格勒、匈牙利布達佩斯、義大利的羅馬和米蘭、西班牙馬德里等。
《經濟觀察報》也報導，亞塞拜然航空空難引起了公眾以及業界對民航安全的擔憂。除往返俄羅斯的定期航班外，中國大部分中歐航線的航路也要經過俄羅斯，部分中國航司航班已開始繞過俄羅斯南部空域。報導稱，「近期國航從北京飛雅典、海航從重慶飛羅馬、東航從上海飛伊斯坦堡的航班一般都貼著俄羅斯和亞塞拜然兩國的邊界線飛行，不進入俄羅斯境內」。南方航空方面，南航經過高加索地區前往歐洲的航線大致有六條，也已全部繞過了俄羅斯南部地區。
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