委內瑞拉懸賞逾300萬元 通緝流亡反對派候選人

委內瑞拉當局今天宣布，懸賞10萬美元（約新台幣329萬元）換取有助於逮捕反對派候選人龔薩雷茲的消息。龔薩雷茲結束在西班牙的流亡，正前往阿根廷。

消息人士告訴法新社，堅稱在去年7月選舉擊敗委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia），預計數小時後抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）。

龔薩雷茲在社群媒體平台X發文說：「我們的拉丁美洲之旅開始了。第一站：阿根廷。」他分享的一份聲明表示，他本月4日將與阿根廷總統米雷伊（JavierMilei）會面，並呼籲委內瑞拉人民在「五月廣場」（Plaza de Mayo）集會。

75歲的前外交官龔薩雷茲矢言本月10日回到委內瑞拉取代馬杜洛就任總統；馬杜洛則在效忠他的軍方支持下，已做好準備當天宣誓就職。

委內瑞拉警方今天在社群媒體發布龔薩雷茲的照片，並註明「通緝」。

司法消息人士向法新社證實，將在委內瑞拉各地機場和警方檢查站張貼通緝海報。

馬杜洛宣告贏得去年7月28日大選後，開始嚴厲打壓異議分子，龔薩雷茲9月逃往西班牙。在委內瑞拉宣布以陰謀和敲詐勒索罪名起訴龔薩雷茲後，西班牙12月20日同意提供庇護。

目前僅俄羅斯等少數國家承認馬杜洛贏得大選。

阿根廷不承認馬杜洛勝選連任，美國、歐洲聯盟和多個拉丁美洲國家也不承認。