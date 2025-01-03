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大馬民眾赴台當詐騙車手 州議會副議長籲聯手打擊犯罪

中央社／ 吉隆坡3日專電

馬來西亞民眾近期頻傳遭詐騙集團誘騙赴台擔任車手，大馬彭亨州議會副議長李政賢昨天拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，呼籲台馬雙方共同打擊詐騙集團犯罪。

李政賢（Lee Chin Chen）今天告訴中央社記者，馬來西亞民眾赴台當「車手」人數，從去年零星個案暴增至今年逾80人，增幅高達10倍，未來可能還會持續上升。

他指出，跨國詐騙案是台灣與馬來西亞警方積極打擊的犯罪行為，雙方都希望加強合作，並有徹底掃蕩詐騙集團共識。

李政賢說：「目前雖然有超過80名馬來西亞民眾擔任車手被逮捕，但這只是台灣警方掌握的數據，可能仍有馬來西亞車手未被查獲，實際數字遠不止如此，真實情況令人憂心。」

李政賢表示，駐馬處的警政署馬來西亞聯絡官李翔婷昨天提醒，詐騙集團利用各種「話術」誘騙外國人赴台從事「詐騙工作」，手段非常狡猾，稍有不慎便會陷入詐騙陷阱，最終面臨牢獄之災。

李政賢日前揭露馬來西亞網紅許振文涉嫌赴台充當詐騙車手遭羈押，受到馬來西亞輿論關注，不過，短短不到10天，他又陸續接獲6起類似案件，還收到很多馬來西亞各地被騙到台灣當「車手」的家屬陳情，請求協助處理後續事宜。

許振文在看守所曾與馬來西亞家人視訊通話報平安，說明是誤信臉書的邊玩邊打工賺錢廣告，結果遭詐騙集團騙去當車手。

詐騙集團 車手 馬來西亞

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