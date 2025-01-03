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義大利時尚品牌Missoni創辦人辭世 享耆壽93歲

中央社／ 米蘭2日綜合外電報導

義大利針織服飾品牌Missoni的聯合創辦人、時尚設計師羅西塔．米索尼（Rosita Missoni）於2025年元旦辭世，享耆壽93歲。Missoni服飾以明豔、有各種花紋的風格為人所知。

路透社報導，米索尼家族持有的公司在聲明中表示，羅西塔是「義大利和國際時尚界中一位有遠見的人物」，於「2025年1月1日安詳辭世」。

羅西塔於1953年與丈夫歐塔維歐．米索尼（OttavioMissoni）共同創業，以其條紋和幾何圖案的繽紛針織服飾大受歡迎，包括品牌標誌性的fiammato鋸齒狀花紋。

這個品牌因其獨特圖案、使用織品的前衛手法及常被拿來與現代藝術比較的時尚態度，獲得國際讚譽和諸多獎項；1967年的「胸罩之戰」更提高了品牌知名度。

羅西塔當時受邀參加佛羅倫斯一場時裝秀，她在模特兒步上伸展台之前，注意到她們的上衣會透出胸罩形狀，毀了原本預期的色彩和圖案效果。於是羅西塔要模特兒們脫掉胸罩，但在伸展台的燈光下，她們的衣服變得完全透明，引發了轟動，羅西塔很快就登上各大時尚雜誌封面。

羅西塔擔任自家品牌女裝系列的創意總監直到1990年代末期，才交棒給女兒安吉拉（Angela）。

歐塔維歐逝於2013年5月，享耆壽92歲。

Missoni也涉足家居系列和旅館業。2018年，義大利投資基金FSI投入7000萬歐元（約新台幣23.6億元），換取41%的股份。

Missoni於2023年選擇羅斯柴爾德銀行（Rothschild &Co）為財務顧問，探討出售公司的可能性。

品牌 義大利

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