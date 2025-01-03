批尹錫悅「卑鄙躲官邸」！ 韓在野黨喊話：自己走出來配合逮捕
南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）稍早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令，公調處人員突破軍隊防線後，目前仍在與總統辦公室警護處對峙中。對此，在野黨共同民主黨向尹錫悅喊話，呼籲他自己走出官邸配合逮捕。
紐西斯通訊社，民主黨發言人金城會3日發聲明，批評尹錫悅「卑鄙地躲在官邸內」，呼籲他自行走出官邸，「乖乖聽從逮捕令」。
金城會指出，「使大韓民國民主一度陷入危機的代價很大」，「大韓民國是法治國家，所有人都應協助執行對內亂主謀嫌疑人的合法拘捕令」，「不論發生什麼事，對內亂主謀嫌疑人的嚴格執法不能被妨礙」。
總統警護處長稍早以「不允許搜查官邸」為由，拒絕配合執行拘捕令，現場氣氛緊張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言