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批尹錫悅「卑鄙躲官邸」！ 韓在野黨喊話：自己走出來配合逮捕

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓檢警進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令。歐新社
南韓檢警進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令。歐新社

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）稍早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令，公調處人員突破軍隊防線後，目前仍在與總統辦公室警護處對峙中。對此，在野黨共同民主黨向尹錫悅喊話，呼籲他自己走出官邸配合逮捕。

紐西斯通訊社，民主黨發言人金城會3日發聲明，批評尹錫悅「卑鄙地躲在官邸內」，呼籲他自行走出官邸，「乖乖聽從逮捕令」。

金城會指出，「使大韓民國民主一度陷入危機的代價很大」，「大韓民國是法治國家，所有人都應協助執行對內亂主謀嫌疑人的合法拘捕令」，「不論發生什麼事，對內亂主謀嫌疑人的嚴格執法不能被妨礙」。

總統警護處長稍早以「不允許搜查官邸」為由，拒絕配合執行拘捕令，現場氣氛緊張。

官邸 尹錫悅 民主黨

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