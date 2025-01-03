批尹錫悅「卑鄙躲官邸」！ 韓在野黨喊話：自己走出來配合逮捕

南韓警方120人與公搜處搜查組人員30人，於當地時間今天1月3日早上7點21分前往首爾翰南洞官邸，要執行逮捕尹錫悅總統。總統警護處在8點2分左右，打開正門入口閘門讓人車入內，但到目前未有任何結果。目前傳出，警方和公搜處正與總統警護處已處於對峙，長達1個半小時。

2025-01-03 08:33