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檢警與特勤在尹錫悅官邸槓上 警衛處長拒絕配合辦案

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
尹錫悅官邸門口擠滿準備入內偵辦的檢警。法新社
尹錫悅官邸門口擠滿準備入內偵辦的檢警。法新社

南韓檢方3日進入總統尹錫悅官邸準備予以拘提，員警進入官邸後卻遭遇警衛處的特勤，雙方在對峙後爆發拉扯。聯合參謀本部發表聲明，表示官邸的軍方維安人員歸警衛處管理，原編制是防衛首都司令部下的第55組，現歸總統警衛處管轄，負責官邸與周邊安全。

高官犯罪捜査廳人員向警衛處處長遞交拘票，希望配合辦案，得到回應是根據相關法令，總統官邸不是可以被搜索的地方，拒絕配合。

尹錫悅的辯護律師尹甲根堅稱，檢方無權對尹錫悅發傳票或拘票，已經違憲且違法，所以沒有配合的義務。

官邸 尹錫悅 律師

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