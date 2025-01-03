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檢警與特勤在尹錫悅官邸槓上 警衛處長拒絕配合辦案
南韓檢方3日進入總統尹錫悅官邸準備予以拘提，員警進入官邸後卻遭遇警衛處的特勤，雙方在對峙後爆發拉扯。聯合參謀本部發表聲明，表示官邸的軍方維安人員歸警衛處管理，原編制是防衛首都司令部下的第55組，現歸總統警衛處管轄，負責官邸與周邊安全。
高官犯罪捜査廳人員向警衛處處長遞交拘票，希望配合辦案，得到回應是根據相關法令，總統官邸不是可以被搜索的地方，拒絕配合。
尹錫悅的辯護律師尹甲根堅稱，檢方無權對尹錫悅發傳票或拘票，已經違憲且違法，所以沒有配合的義務。
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