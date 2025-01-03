南韓公調處在總統官邸「與軍方對峙中」！尹錫悅律師說話了
南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）稍早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令，但公調處人員在官邸內與軍隊對峙中，目前尚未成功逮捕尹錫悅。對此，尹錫悅律師也表示，逮捕令是違法的。
韓聯社報導，尹錫悅的律師表示，「執行非法且無效的逮捕令不具合法性。目前憲法法院和法院正針對該逮捕令進行異議程序，我們將對非法執行逮捕令過程中的違法行為，採取法律行動。」
公調處人員目前在尹錫悅官邸內與軍隊對峙，據報導，在官邸內的軍隊為南韓陸軍首都防衛司令部的第55警衛師，負責守衛官邸。
報導指出，公調處共派出30人、警方投入50人共同進入官邸，其餘70名警力在官邸外等候。
官邸外約有500名示威抗議者聚集，反對逮捕尹錫悅，警方則部署約45個機動部隊、約2700名警力在現場，以進一步維持周邊秩序。
根據安排，尹錫悅被捕後，會被帶到果川總部接受問話，並拘留在義王市的拘留中心。公調處須在拘捕後的48小時內，決定是否進一步拘留或釋放尹錫悅。
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