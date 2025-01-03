快訊

LINE對話紀錄「共識決」成柯P還押關鍵！ 陳智菡：既成事實哪算串供

陳文茜曝遺囑規定「5昏」 決定努力活著「因為我無法好好死去」

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

聽新聞
0:00 / 0:00

FBI指汽車撞人案和Cybertruck爆炸案無關聯 但2嫌犯卻有多處驚人相似

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國聯邦調查局 （FBI）2日表示，暫時未發現兩起元旦致命案件有明確關聯。
美國聯邦調查局 （FBI）2日表示，暫時未發現兩起元旦致命案件有明確關聯。

美國列為恐怖攻擊調查的兩起元旦致命事件中，兩名嫌犯都曾在北卡羅來納州同一個陸軍基地服役，且也使用同一個租賃應用程式租借電動汽車，美國聯邦調查局 （FBI）2日表示，暫時未發現兩起案件有明確關聯。

美國紐奧良1日的皮卡衝撞事件造成至少15人死亡，同日一輛特斯拉Cybertruck在拉斯維加斯的川普酒店門口爆炸起火，造成1死7傷。FBI於2日指出，目前兩起襲擊事件間沒有明確關聯。

但兩名嫌犯都曾在北卡羅來納州同一個陸軍基地服役，也皆於2009年被派駐伊拉克，並且都使用同一個租賃應用程式Turo租借電動車。Turo表示正在配合執法機構對這兩起事件進行調查。

華爾街日報報導，紐奧良攻擊事件嫌犯賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar）2006年至2015年以現役軍人身分服役，後來還當了五年預備役，之後開始從事技術服務工作。

另一名嫌犯李維爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger）則是陸軍精銳特種部隊「綠扁帽」成員。他2006年以來一直在陸軍服役並步步晉升，目前是現役美國陸軍特種部隊情報中士，從1月1日開始休假。

美聯社報導，李維爾斯貝格與賈巴爾都曾在北卡羅來納州舊名布拉格堡（Fort Bragg）、現稱自由堡（Fort Liberty）的基地服役，但兩人在基地的任務和時間沒有重疊。

美國 陸軍 電動汽車

延伸閱讀

賭城爆炸案死亡凶嫌為現役軍人 遺體頭部有槍傷

FBI：紐奧良衝撞事件為孤狼犯罪 與賭城爆炸案似無關

Cybertruck爆炸嫌犯身分新進展 CBS：在德國服役的現役美國陸軍

犯人身分曝！特斯拉Cybertruck爆炸案釀1死 曾與紐奧良恐攻嫌犯同基地服役

相關新聞

南韓公調處在總統官邸「與軍方對峙中」！尹錫悅律師說話了

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）稍早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令，但公調處人員在官邸內與軍隊對峙中，目前尚未成功逮捕...

FBI指汽車撞人案和Cybertruck爆炸案無關聯 但2嫌犯卻有多處驚人相似

美國列為恐怖攻擊調查的兩起元旦致命事件中，兩名嫌犯都曾在北卡羅來納州同一個陸軍基地服役，且也使用同一個租賃應用程式租借電...

韓公調處宣布「開始執行對尹錫悅逮捕令」 現場5百支持者與3千警對峙

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）當地時間3日清晨6時14分從政府果川廳舍出發，約早上8時04分左右，進入被彈劾總統尹...

南韓執行「尹錫悅逮捕令」！官邸對峙中

南韓警方120人與公搜處搜查組人員30人，於當地時間今天1月3日早上7點21分前往首爾翰南洞官邸，要執行逮捕尹錫悅總統。總統警護處在8點2分左右，打開正門入口閘門讓人車入內，但到目前未有任何結果。目前傳出，警方和公搜處正與總統警護處已處於對峙，長達1個半小時。

30名檢察人員3000名警力加軍隊坐鎮 超高規格拘捕尹錫悅

調查總統尹錫悅涉嫌內亂者的南韓檢方3日一早有了動作，8點左右進入官邸，除了鎮暴警察，裡面還有軍方人員，充滿肅殺氣氛。

南韓調查人員抵達尹錫悅官邸！準備執行逮捕令 遭抗議者阻攔

南韓的反腐敗調查人員周五（3日）抵達被彈劾總統尹錫悅的官邸，準備執行逮捕令，但一群示威抗議者在官邸外與警方對峙，誓言全力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。