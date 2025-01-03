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30名檢察人員3000名警力加軍隊坐鎮 超高規格拘捕尹錫悅
調查總統尹錫悅涉嫌內亂者的南韓檢方3日一早有了動作，8點左右進入官邸，除了鎮暴警察，裡面還有軍方人員，充滿肅殺氣氛。
獨立搜查機關「高位公職者犯罪捜査處（公捜處）部署47個鎮暴警察小組以及3000名警力，另派出上百輛大巴士堵住官邸的街頭巷尾，防止尹錫悅支持者蠢動。
公搜處派出30名主管檢察事務的官員、120名員警，進入尹錫悅官邸，執行拘捕任務。
憲法法院預計今天下午2點召開第二次言詞辯論準備庭，雙方律師都將出席陳述意見。
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