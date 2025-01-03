快訊

LINE對話紀錄「共識決」成柯P還押關鍵！ 陳智菡：既成事實哪算串供

陳文茜曝遺囑規定「5昏」 決定努力活著「因為我無法好好死去」

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

聽新聞
0:00 / 0:00

30名檢察人員3000名警力加軍隊坐鎮 超高規格拘捕尹錫悅

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
尹錫悅官邸門口3日一早就聚集大批警力，準備拘提他到案。歐新社
尹錫悅官邸門口3日一早就聚集大批警力，準備拘提他到案。歐新社

調查總統尹錫悅涉嫌內亂者的南韓檢方3日一早有了動作，8點左右進入官邸，除了鎮暴警察，裡面還有軍方人員，充滿肅殺氣氛。

獨立搜查機關「高位公職者犯罪捜査處（公捜處）部署47個鎮暴警察小組以及3000名警力，另派出上百輛大巴士堵住官邸的街頭巷尾，防止尹錫悅支持者蠢動。

公搜處派出30名主管檢察事務的官員、120名員警，進入尹錫悅官邸，執行拘捕任務。

憲法法院預計今天下午2點召開第二次言詞辯論準備庭，雙方律師都將出席陳述意見。

官邸 尹錫悅 警察

延伸閱讀

進入最後收網階段 韓聯社：南韓公調處可能3日上午逮捕尹錫悅

兩派對決！尹錫悅喊話「奮戰到底」 韓警動手驅散官邸前支持者

南韓檢方：1月6日前逮捕尹錫悅 民調：70.4%挺彈劾

南韓公調處最快今天執行尹錫悅逮捕令！警告：敢擋恐受罰

相關新聞

南韓公調處在總統官邸「與軍方對峙中」！尹錫悅律師說話了

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）稍早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令，但公調處人員在官邸內與軍隊對峙中，目前尚未成功逮捕...

FBI指汽車撞人案和Cybertruck爆炸案無關聯 但2嫌犯卻有多處驚人相似

美國列為恐怖攻擊調查的兩起元旦致命事件中，兩名嫌犯都曾在北卡羅來納州同一個陸軍基地服役，且也使用同一個租賃應用程式租借電...

韓公調處宣布「開始執行對尹錫悅逮捕令」 現場5百支持者與3千警對峙

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）當地時間3日清晨6時14分從政府果川廳舍出發，約早上8時04分左右，進入被彈劾總統尹...

南韓執行「尹錫悅逮捕令」！官邸對峙中

南韓警方120人與公搜處搜查組人員30人，於當地時間今天1月3日早上7點21分前往首爾翰南洞官邸，要執行逮捕尹錫悅總統。總統警護處在8點2分左右，打開正門入口閘門讓人車入內，但到目前未有任何結果。目前傳出，警方和公搜處正與總統警護處已處於對峙，長達1個半小時。

30名檢察人員3000名警力加軍隊坐鎮 超高規格拘捕尹錫悅

調查總統尹錫悅涉嫌內亂者的南韓檢方3日一早有了動作，8點左右進入官邸，除了鎮暴警察，裡面還有軍方人員，充滿肅殺氣氛。

南韓調查人員抵達尹錫悅官邸！準備執行逮捕令 遭抗議者阻攔

南韓的反腐敗調查人員周五（3日）抵達被彈劾總統尹錫悅的官邸，準備執行逮捕令，但一群示威抗議者在官邸外與警方對峙，誓言全力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。