快訊

LINE對話紀錄「共識決」成柯P還押關鍵！ 陳智菡：既成事實哪算串供

陳文茜曝遺囑規定「5昏」 決定努力活著「因為我無法好好死去」

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

聽新聞
0:00 / 0:00

韓公調處宣布「開始執行對尹錫悅逮捕令」 現場5百支持者與3千警對峙

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
示威民眾聚集在尹錫悅官邸外抗議。歐新社
示威民眾聚集在尹錫悅官邸外抗議。歐新社

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）當地時間3日清晨6時14分從政府果川廳舍出發，約早上8時04分左右，進入被彈劾總統尹錫悅官邸內，正式執行逮捕令，約20名警調人員步行從大門進入。而官邸外約有500名示威抗議者聚集，反對逮捕尹錫悅，警方則部署約45個機動部隊、約2700名警力到現場，以進一步維持周邊秩序。

據了解，公調處2日事前與警方討論執行逮捕令的詳細計畫，包括規畫逮捕小組的部署路線等。

公調處已發出簡短聲明表示，已開始執行對總統尹錫悅的逮捕令。

目前尚不清楚警方打算如何行動，也不清楚總統維安人員是否會阻止調查人員持搜索令進入尹錫悅辦公室和官邸。

觀察家表示，在周末執行逮捕令可能會造成更多人群聚集，而下周一執行則太接近逮捕令最後效期（6日）。

南韓公調處稍早進入尹錫悅官邸。路透
南韓公調處稍早進入尹錫悅官邸。路透

多人 官邸 尹錫悅

延伸閱讀

進入最後收網階段 韓聯社：南韓公調處可能3日上午逮捕尹錫悅

兩派對決！尹錫悅喊話「奮戰到底」 韓警動手驅散官邸前支持者

南韓檢方：1月6日前逮捕尹錫悅 民調：70.4%挺彈劾

南韓公調處最快今天執行尹錫悅逮捕令！警告：敢擋恐受罰

相關新聞

南韓公調處在總統官邸「與軍方對峙中」！尹錫悅律師說話了

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）稍早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令，但公調處人員在官邸內與軍隊對峙中，目前尚未成功逮捕...

FBI指汽車撞人案和Cybertruck爆炸案無關聯 但2嫌犯卻有多處驚人相似

美國列為恐怖攻擊調查的兩起元旦致命事件中，兩名嫌犯都曾在北卡羅來納州同一個陸軍基地服役，且也使用同一個租賃應用程式租借電...

韓公調處宣布「開始執行對尹錫悅逮捕令」 現場5百支持者與3千警對峙

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）當地時間3日清晨6時14分從政府果川廳舍出發，約早上8時04分左右，進入被彈劾總統尹...

南韓執行「尹錫悅逮捕令」！官邸對峙中

南韓警方120人與公搜處搜查組人員30人，於當地時間今天1月3日早上7點21分前往首爾翰南洞官邸，要執行逮捕尹錫悅總統。總統警護處在8點2分左右，打開正門入口閘門讓人車入內，但到目前未有任何結果。目前傳出，警方和公搜處正與總統警護處已處於對峙，長達1個半小時。

30名檢察人員3000名警力加軍隊坐鎮 超高規格拘捕尹錫悅

調查總統尹錫悅涉嫌內亂者的南韓檢方3日一早有了動作，8點左右進入官邸，除了鎮暴警察，裡面還有軍方人員，充滿肅殺氣氛。

南韓調查人員抵達尹錫悅官邸！準備執行逮捕令 遭抗議者阻攔

南韓的反腐敗調查人員周五（3日）抵達被彈劾總統尹錫悅的官邸，準備執行逮捕令，但一群示威抗議者在官邸外與警方對峙，誓言全力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。