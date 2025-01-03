韓公調處宣布「開始執行對尹錫悅逮捕令」 現場5百支持者與3千警對峙

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）當地時間3日清晨6時14分從政府果川廳舍出發，約早上8時04分左右，進入被彈劾總統尹錫悅的官邸內，正式執行逮捕令，約20名警調人員步行從大門進入。而官邸外約有500名示威抗議者聚集，反對逮捕尹錫悅，警方則部署約45個機動部隊、約2700名警力到現場，以進一步維持周邊秩序。

據了解，公調處2日事前與警方討論執行逮捕令的詳細計畫，包括規畫逮捕小組的部署路線等。

公調處已發出簡短聲明表示，已開始執行對總統尹錫悅的逮捕令。

目前尚不清楚警方打算如何行動，也不清楚總統維安人員是否會阻止調查人員持搜索令進入尹錫悅辦公室和官邸。