南韓調查人員抵達尹錫悅官邸！準備執行逮捕令 遭抗議者阻攔

南韓的反腐敗調查人員周五（3日）抵達被彈劾總統尹錫悅的官邸，準備執行逮捕令，但一群示威抗議者在官邸外與警方對峙，誓言全力阻止。

大約有3,000名警察和一隊反腐敗調查辦公室的官員，分搭五輛車抵達尹錫悅官邸。

尹錫悅因為在12月3日短暫試圖戒嚴而受到刑事調查。如果他被逮捕，將是首位在任的南韓總統被收押。

目前還不清楚警方打算如何行動，也不清楚總統維安人員是否會阻止調查人員持搜索令進入尹錫悅辦公室和官邸。

在尹錫悅拒絕出庭的傳票後，當局嘗試執行周二簽發的逮捕令，但有大約100名示威者在黎明前聚集於尹錫悅的官邸附近，其中十幾人試圖阻擋警方。