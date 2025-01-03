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尹錫悅彈劾案 4月18日前或有結果

聯合報／ 國際中心／綜合報導
韓國法院去年十二月卅一日批准對尹錫悅的逮捕令。（美聯社）
韓國法院去年十二月卅一日批准對尹錫悅的逮捕令。（美聯社）

南韓總統尹錫悅去年十二月初宣布戒嚴遭國會彈劾而停職，彈劾案目前送交憲法法院審理。南韓朝鮮日報報導，因又有憲院法官屆退，憲院很可能趕在四月十八日前宣判尹錫悅彈劾案。

尹錫悅上月三日晚間突襲宣布緊急戒嚴，雖僅維持約六小時即被國會推翻。尹錫悅上月十四日遭國會通過彈劾送交憲法法院，憲院需一百八十天內裁定。若彈劾成功，需依法在六十天內重新舉辦總統大選。

朝鮮日報指出，代理總統崔相穆已任命趙漢暢和鄭桂先擔任憲院法官，讓憲院法官人數達到八人，滿足最少需七人的開審法定人數。由於憲院表示會把尹錫悅彈劾審判排在最優先順位，外界預期憲院很可能趕在文炯培和李美善兩名法官今年四月十八日卸任前，裁定彈劾案。

南韓憲院依法由九名法官組成，但二○一七年三月宣判時任總統朴槿惠彈劾案成立，當時也是只有八名法官審理。

兩名新任法官趙漢暢、鄭桂先二日就任，隨即加入其他六名法官的承審行列。憲院三日進行第二次準備庭，最快本月中就此案進入實質審理與辯論。

不過，鑒於二○○四年時任總統盧武鉉彈劾是六十三天後宣判，二○一七年朴槿惠是在九十一天後宣判，也有人預測尹錫悅彈劾結果可能在二到三月間出爐。

南韓 尹錫悅 彈劾案

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