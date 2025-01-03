今恐遭強制拘提 尹錫悅對外喊話「奮戰到底」

南韓總統尹錫悅因上月三日戒嚴風波遭國會通過彈劾而停職，待憲法法院定奪。他拒不配合檢警偵辦，也不認法院簽發的拘票，矢言「奮戰到底」。法律界消息人士二日說，調查此案的高級公職人員犯罪調查處（公調處）二日未出手拘提尹錫悅，很可能三日動手。

尹錫悅去年十二月十四日經國會表決通過彈劾後遭到停職，彈劾尚待憲法法院審理，但他同時也面臨內亂罪的刑事指控，正由戒嚴聯合偵查組進行調查。

支持與反對尹錫悅的群眾已連日駐紮在總統官邸外，而尹錫悅的維安團隊先前則阻止檢警搜索，進而形成緊張對峙局面。

儘管尹錫悅避不露面，但仍選擇頑抗，更在法院逮捕令一月六日到期前繼續對支持者喊話，發表挑釁辦案人員聲明。

尹錫悅的律師尹甲根說，尹錫悅在分發給支持群眾的聲明中說：「由於內外部勢力威脅主權及反政府活動持續，大韓民國正身處險境之中。我矢言和你們一起奮戰到底，來保護這個國家。」

尹錫悅也表示，他在影音平台YouTube直播中觀看一日晚間有數千人參與的抗議。尹甲根也證實，尹錫悅仍在總統官邸內。

連日來每天都有數千名死忠支持者在總統官邸前集會，反對逮捕尹錫悅。公調處處長吳東運警告，任何試圖阻止當局逮捕尹錫悅者，都可能面臨訴究。

法院上月卅一日針對尹錫悅簽發拘票，效期至一月六日。公調處與警方就具體執行時間和方法等進行協調，法界消息人士說，很可能三日動手。

尹錫悅方面除了動員支持者在總統官邸門口保護他，他的辯護律師也稱公調處無權調查內亂罪，並已向憲法法院提出爭議裁決。