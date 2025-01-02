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進入最後收網階段 韓聯社：南韓公調處可能3日上午逮捕尹錫悅

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
南韓警方二日在首爾總統官邸附近與總統尹錫悅的支持者發生衝突。美聯社
南韓警方二日在首爾總統官邸附近與總統尹錫悅的支持者發生衝突。美聯社

南韓韓聯社與東亞日報報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）可能在3日上午逮捕南韓總統尹錫悅。目前公調處已進入最後收網階段，包括研擬進入總統官邸的行動路線。

韓聯社說，公調處正考慮如何合法地執行拘票，並研議執行最佳時機。由於拘票將於6日到期，猜測可能會在3日上午逮捕尹錫悅。

東亞日報引述法界人士消息，公調處正與警方討論具體分工細節，包括行動路線以有條不紊完成任務。目前公調處51名工作人員幾乎全數部署，警方也出動人馬，以因應與總統警衛人員、尹錫悅支持者可能的衝突。

南韓 尹錫悅

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