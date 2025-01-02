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韓警突襲搜查務安機場 限制濟州航空高層出境

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
南韓濟州航空1架波音737-800客機去年底在南韓務安機場降落時失事，釀179人罹難。圖／法新社
南韓濟州航空1架波音737-800客機去年底在南韓務安機場降落時失事，釀179人罹難。圖／法新社

韓國濟州航空1架波音737-800客機去年底在韓國務安機場降落時失事，釀179人罹難。韓國警方今天宣布限制濟州航空執行長金二培出境，並突襲搜索務安機場和濟州航空首爾辦公室。

法新社報導，全羅南道警方表示，「調查小組針對（濟州航空的）2名高層發布出境限制，其中包括濟州航空執行長金二培（Kim E-bae）。」

警方還稱，有關單位今天分別前往空難發生地務安機場、務安市民航辦公室，以及位於首爾的濟州航空辦公室，執行搜索與扣押任務。

韓國警方在發給法新社的聲明中說，「警方計劃依照法律規範，迅速公正釐清這起空難的發生原因與責任歸屬。」

軍警人員與身著白衣的空難調查人員今天仍在空難現場仔細搜尋證據。務安機場內的樓梯則貼滿哀悼者留下的彩色便利貼。

韓國內政部說，當局今天將更多罹難者遺體交還給家屬，以利舉行葬禮。

南韓 機場 濟州航空 空難

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