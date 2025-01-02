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兩派對決！尹錫悅喊話「奮戰到底」 韓警動手驅散官邸前支持者

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓警方2日在首爾總統官邸附近護送一名尹錫悅總統的支持者離開。圖／美聯社
南韓警方2日在首爾總統官邸附近護送一名尹錫悅總統的支持者離開。圖／美聯社

南韓總統尹錫悅因2024年12月3日企圖實施戒嚴而遭彈劾停職，隨後三次拒絕南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）傳喚，法院日前批准拘票，公調處稱最快2日就會執行，挺尹與反尹的抗議活動也在加劇。韓媒報導，警方2日已開始驅散總統官邸外的挺尹人士。

韓聯社與南韓中央日報報導，約5000人2日中午開始聚集在總統官邸前，表明支持尹錫悅。尹錫悅1日則向支持者發出一封公開信，稱「韓國目前處於危險之中。我將為守護你們和國家奮戰到底」。

尹錫悅在信中表示，他通過YouTube直播看到支持者的努力，「真的非常感謝，同時也感到惋惜」，隨後再次提及宣布戒嚴時多次強調的「反國家勢力」，表示「由於內外勢力威脅韓國主權以及反國家勢力的行動，韓國目前處於危險之中。我將與你們並肩奮戰到底，以保護這個國家」。

這封信顯然在號召支持者，也導致外界憂心，調查人員若拘提尹錫悅可能發生衝突。

自法院批准拘票後，由於擔心總統維安部門或挺尹群眾可能會阻擋，公調處一直在做準備，要在沒有重大干擾的情況下執行。儘管公調處還沒有展開行動，但保守派團體已緊急號召支持者集會，宣稱逮捕小組正在路上，挺尹群眾則聚集在總統官邸前保護尹錫悅。

警方估計，1日晚間總統官邸前聚集了約6000人，官邸附近2日也發生挺尹和反尹抗議活動，保守派和自由派YouTuber一度在現場爆發肢體衝突。一名保守派YouTuber跨越封鎖線並拒絕離開限制區，隨後其他人加入，很快引發衝突。

作為回應，警方封鎖總統官邸前方道路，並派員防止進一步衝突，2日下午則開始驅散支持者。根據報導，約60名挺尹人士突破封鎖線，躺在總統官邸正門前路上。警察則在發出五次驅散令後，開始逐一強制排除挺尹人士，將高喊尹錫悅名字的民眾抬走。

公調處表示，仍在討論何時與如何執行拘票。一位官員表示，「具體日期尚待宣布，但我們將在法院簽發的拘票6日到期前採取行動」。

南韓 官邸 尹錫悅 警察

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