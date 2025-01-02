2025年迎接全新「Beta世代」 親職專家給家長1建議：日益面臨挑戰
隨著2025年的到來，世人也迎接全新的世代稱謂「Beta世代」，從今年元旦到2039年12月31日出生的寶寶，都屬於Beta世代的一份子。
研究機構McCrindle在部落格貼文說，預估在2035年前，Beta世代將占全球16%的人口，且當中多數人將活到22世紀。這個世代也將大幅由科技定義，有如在2010年–2024年出生、從小接觸iPad的Alpha世代。
McCrindle預料，Beta世代將由人工智慧（AI）與自動化形塑，他們也將面臨氣候變遷危機、全球人口結構變遷等重大社會挑戰。
Alpha世代的父母，在管理孩子與科技與AI工具的互動關係上，日益面臨挑戰。親職專家表示，Alpha世代的家長，應該盡可能不要讓孩子使用社群媒體，因為這類平台可能不利於身心健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言