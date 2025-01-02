2025年迎接全新「Beta世代」 親職專家給家長1建議：日益面臨挑戰

隨著2025年的到來，世人也迎接全新的世代稱謂「Beta世代」，從今年元旦到2039年12月31日出生的寶寶，都屬於Beta世代的一份子。

研究機構McCrindle在部落格貼文說，預估在2035年前，Beta世代將占全球16%的人口，且當中多數人將活到22世紀。這個世代也將大幅由科技定義，有如在2010年–2024年出生、從小接觸iPad的Alpha世代。

McCrindle預料，Beta世代將由人工智慧（AI）與自動化形塑，他們也將面臨氣候變遷危機、全球人口結構變遷等重大社會挑戰。

Alpha世代的父母，在管理孩子與科技與AI工具的互動關係上，日益面臨挑戰。親職專家表示，Alpha世代的家長，應該盡可能不要讓孩子使用社群媒體，因為這類平台可能不利於身心健康。