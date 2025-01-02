菲律賓撈獲無人艇疑來自大陸 當局示警：可能影響國安

菲律賓警方今天表示，一艘疑似來自中國的水下無人艇在菲律賓中部海域被打撈上來，警方警告此事可能對「國家安全帶來潛在影響」。

法新社報導，根據警方報告，3名漁民去年12月30日在瑪斯貝特省（Masbate）聖巴斯克華鎮（SanPascual）離岸邊約9公里處撈獲這艘無人艇。

菲律賓和中國為南海島礁及海域主權問題爭執多年。中國聲稱擁有幾乎整個南海主權，並對其他國家聲索南海主權，以及認定中國的主權主張無法律依據的國際裁決不予理會。

瑪斯貝特省所在的畢科爾區（Bicol Region）當地警察局長狄尚（Andre Dizon）向法新社表示，印有HY-119字樣的黃色無人艇在海上漂流後被發現，並隨即交給當局。這艘無人艇長約2公尺，外形像魚雷。

狄尚說：「根據我們在網路上的開源資料研究，HY-119指的是中國水下導航與通訊系統。它配有天線和用來觀察（周遭環境）的裝置…可能用於監視和偵察。」

菲律賓海軍和中國駐馬尼拉大使館尚未回覆法新社的置評請求。