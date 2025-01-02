快訊

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

吳淡如病倒失聲…自曝病容照「看起來好像奄奄一息」 女兒不捨擁抱

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓撈獲無人艇疑來自大陸 當局示警：可能影響國安

中央社／ 馬尼拉2日綜合外電報導
菲律賓警方今天表示，一艘疑似來自中國的水下無人艇在菲律賓中部海域被打撈上來，警方警告此事可能對「國家安全帶來潛在影響」。圖／法新社
菲律賓警方今天表示，一艘疑似來自中國的水下無人艇在菲律賓中部海域被打撈上來，警方警告此事可能對「國家安全帶來潛在影響」。圖／法新社

菲律賓警方今天表示，一艘疑似來自中國的水下無人艇在菲律賓中部海域被打撈上來，警方警告此事可能對「國家安全帶來潛在影響」。

法新社報導，根據警方報告，3名漁民去年12月30日在瑪斯貝特省（Masbate）聖巴斯克華鎮（SanPascual）離岸邊約9公里處撈獲這艘無人艇。

菲律賓和中國為南海島礁及海域主權問題爭執多年。中國聲稱擁有幾乎整個南海主權，並對其他國家聲索南海主權，以及認定中國的主權主張無法律依據的國際裁決不予理會。

瑪斯貝特省所在的畢科爾區（Bicol Region）當地警察局長狄尚（Andre Dizon）向法新社表示，印有HY-119字樣的黃色無人艇在海上漂流後被發現，並隨即交給當局。這艘無人艇長約2公尺，外形像魚雷。

狄尚說：「根據我們在網路上的開源資料研究，HY-119指的是中國水下導航與通訊系統。它配有天線和用來觀察（周遭環境）的裝置…可能用於監視和偵察。」

菲律賓海軍和中國駐馬尼拉大使館尚未回覆法新社的置評請求。

南海 菲律賓

延伸閱讀

菲國跨年燃放爆竹狂歡 逾500人受傷28人截肢

菲漁民撈獲黃色水下無人艇 軍方調查來路與意圖

強化主權宣示 陸海警赴黃岩島海域舉行元旦升旗

泓德、雲豹攻海外綠能

相關新聞

金與正子女罕見現身？北韓官媒播放新年演出活動 疑拍到她緊牽2小孩

北韓朝中社1日報導，首都平壤五一體育場隆重舉行「迎新演出」，國家領導人金正恩親臨觀看。儘管報導內容沒有提到金正恩胞妹、勞...

菲漁民撈獲黃色水下無人艇 軍方調查來路與意圖

菲律賓漁民最近在中部海域撈獲一架不明水下無人艇，初步推測來自中國，菲律賓軍方正在調查它的來路與意圖

兩派對決！尹錫悅喊話「奮戰到底」 韓警動手驅散官邸前支持者

南韓總統尹錫悅因2024年12月3日企圖實施戒嚴而遭彈劾停職，隨後三次拒絕南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）傳喚，法院...

2025年迎接全新「Beta世代」 親職專家給家長1建議：日益面臨挑戰

隨著2025年的到來，世人也迎接全新的世代稱謂「Beta世代」，從今年元旦到2039年12月31日出生的寶寶，都屬於Be...

菲律賓撈獲無人艇疑來自大陸 當局示警：可能影響國安

菲律賓警方今天表示，一艘疑似來自中國的水下無人艇在菲律賓中部海域被打撈上來，警方警告此事可能對「國家安全帶來潛在影響」

南韓檢方：1月6日前逮捕尹錫悅 民調：70.4%挺彈劾

南韓總統尹錫悅因涉嫌違法實施戒嚴而遭彈劾停職，調查人員已取得法院核發的拘票，表示將在本月6日期限內執行拘提，並警告任何試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。