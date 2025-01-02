快訊

極其罕見！金與正疑攜子女現身這活動 南韓閉門簡報：特別值得注意

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

外資賣超274億、這檔竟居賣超冠軍 台積電也遭大賣

聽新聞
0:00 / 0:00

金與正子女罕見現身？北韓官媒播放新年演出活動 疑拍到她緊牽2小孩

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓國家領導人金正恩的胞妹金與正2019年資料照。圖／美聯社
北韓國家領導人金正恩的胞妹金與正2019年資料照。圖／美聯社

北韓朝中社1日報導，首都平壤五一體育場隆重舉行「迎新演出」，國家領導人金正恩親臨觀看。儘管報導內容沒有提到金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正。但韓媒指出，金與正被拍到帶著疑似子女的兒童現身演出現場。

南韓朝鮮日報報導，北韓中央電視台1日播出前一天晚上的五一體育場新年慶祝演出錄播畫面，其中一段畫面是高層幹部夫婦入場前走向布置在戶外的桌子。從截圖可見，金與正夾著手提包，牽著一對男女兒童進入五一體育場。

報導指出，雖然無法確認2名兒童是否為金與正親生子女，但根據主要幹部以家庭為單位觀看演出推測，有可能是親生子女。

北韓未曾正式報導金與正的家庭狀況，南韓國情院曾推測她的丈夫可能是金日成大學的校友，但身分尚未得到證實。

金與正2018年2月訪問南韓時，曾提及自己懷二胎。當時，金與正不只滴酒未沾，也慎重挑選入口菜餚，還向與會者表示「確實懷了二胎」。共同民主黨籍國會議員朴智元2018年9月上廣播節目時也曾透露，「據說，朝方重要人士（金與正）在427板門店會談前分娩」。

根據南韓中央日報報導，南韓統一部2日承認了該場景很罕見。該部一名官員在閉門簡報會上表示，雖然根據朝方官媒影片得出推測並非易事，但他們認為過去沒有報導過「如此極其罕見的場景」，又指「考慮到昨天的影像取自一次家庭為主的活動，我們認為金與正的影像特別值得注意」。

北韓 親生子女 金與正

延伸閱讀

偕愛女觀賞慶典！北韓官媒曝金正恩新年活動 收習近平賀卡

金正恩攜女視察旅遊區 金主愛暴風「抽高」趕上老爸

金正恩視察海岸旅遊區建設 外媒：廣泛重開邊界一步

金正恩攜女視察官方照曝光 金主愛「暴風抽高」趕上老爸

相關新聞

金與正子女罕見現身？北韓官媒播放新年演出活動 疑拍到她緊牽2小孩

北韓朝中社1日報導，首都平壤五一體育場隆重舉行「迎新演出」，國家領導人金正恩親臨觀看。儘管報導內容沒有提到金正恩胞妹、勞...

菲漁民撈獲黃色水下無人艇 軍方調查來路與意圖

菲律賓漁民最近在中部海域撈獲一架不明水下無人艇，初步推測來自中國，菲律賓軍方正在調查它的來路與意圖

菲律賓撈獲無人艇疑來自大陸 當局示警：可能影響國安

菲律賓警方今天表示，一艘疑似來自中國的水下無人艇在菲律賓中部海域被打撈上來，警方警告此事可能對「國家安全帶來潛在影響」

紐奧良皮卡車衝撞人群釀15死 賴總統表達悲痛與哀悼

美國德州男子賈巴在紐奧良法國區駕車衝撞參加新年派對人群，造成15人死亡，總統賴清德今天在X平台以英文發文，表達深感悲痛與...

南韓檢方：1月6日前逮捕尹錫悅 民調：70.4%挺彈劾

南韓總統尹錫悅因涉嫌違法實施戒嚴而遭彈劾停職，調查人員已取得法院核發的拘票，表示將在本月6日期限內執行拘提，並警告任何試...

馬克宏罕見懺悔：法提前大選 帶來更多政治不穩定

法國總統馬克宏12月31日在新年慶典前的電視演說中坦承，他在6月提前舉行國會選舉的決定，給這個國家帶來更多的政治不穩定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。