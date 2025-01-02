金與正子女罕見現身？北韓官媒播放新年演出活動 疑拍到她緊牽2小孩

北韓朝中社1日報導，首都平壤五一體育場隆重舉行「迎新演出」，國家領導人金正恩親臨觀看。儘管報導內容沒有提到金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正。但韓媒指出，金與正被拍到帶著疑似子女的兒童現身演出現場。

南韓朝鮮日報報導，北韓中央電視台1日播出前一天晚上的五一體育場新年慶祝演出錄播畫面，其中一段畫面是高層幹部夫婦入場前走向布置在戶外的桌子。從截圖可見，金與正夾著手提包，牽著一對男女兒童進入五一體育場。

報導指出，雖然無法確認2名兒童是否為金與正親生子女，但根據主要幹部以家庭為單位觀看演出推測，有可能是親生子女。

For the first time, Kim Yo Jong appeared with her two children at an event



At the recent New Year's concert, she accompanied her daughter and son. It's rumoured her oldest to be 9, and her youngest 6. They are the niece and nephew of #KimJongUn, the grandchildren of #KimJongIl pic.twitter.com/K0w0Q1pg4O — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) 2025年1月1日

北韓未曾正式報導金與正的家庭狀況，南韓國情院曾推測她的丈夫可能是金日成大學的校友，但身分尚未得到證實。

金與正2018年2月訪問南韓時，曾提及自己懷二胎。當時，金與正不只滴酒未沾，也慎重挑選入口菜餚，還向與會者表示「確實懷了二胎」。共同民主黨籍國會議員朴智元2018年9月上廣播節目時也曾透露，「據說，朝方重要人士（金與正）在427板門店會談前分娩」。

根據南韓中央日報報導，南韓統一部2日承認了該場景很罕見。該部一名官員在閉門簡報會上表示，雖然根據朝方官媒影片得出推測並非易事，但他們認為過去沒有報導過「如此極其罕見的場景」，又指「考慮到昨天的影像取自一次家庭為主的活動，我們認為金與正的影像特別值得注意」。