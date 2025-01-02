快訊

極其罕見！金與正疑攜子女現身這活動 南韓閉門簡報：特別值得注意

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

外資賣超274億、這檔竟居賣超冠軍 台積電也遭大賣

紐奧良皮卡車衝撞人群釀15死 賴總統表達悲痛與哀悼

中央社／ 台北2日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

美國德州男子賈巴在紐奧良法國區駕車衝撞參加新年派對人群，造成15人死亡，總統賴清德今天在X平台以英文發文，表達深感悲痛與最誠摯的哀悼。

美聯社報導，警方表示，他們在犯案皮卡車內赫然發現極端組織「伊斯蘭國」（IS）黑色旗幟。當局將調查賈巴（Shamsud-Din Jabbar）是否受這個中東暴力組織，或它們全球至少19個附屬組織中的任一所感召。

美國總統拜登1日晚間指出，FBI告訴他「就在攻擊案發生前幾個小時，賈巴在社群媒體發布影片，顯示他受到伊斯蘭國啟發」。

美國聯邦調查局（FBI）官員警告，加薩戰爭後，國際恐怖主義威脅已顯著上升。

總統賴清德下午在X社群平台發文對此悲劇深感悲痛，他表示，謹代表台灣人民和政府，對遭受的破壞和生命損失表示最誠摯的哀悼。在這個充滿挑戰的時期，台灣的思念與在美國的朋友同在。

伊斯蘭國 美國 賴清德

延伸閱讀

柯建銘嗆解散國民黨 王鴻薇：看齊袁世凱…賴清德準備稱帝？

【重磅快評】川普邀習出席就職 賴清德還在吹民主牛皮

賴清德示好韓國瑜 李彥秀：想製造與朱立倫矛盾是笑話

南投前議員因為陸配遭解職 翁曉玲：賴清德也是中國人

相關新聞

金與正子女罕見現身？北韓官媒播放新年演出活動 疑拍到她緊牽2小孩

北韓朝中社1日報導，首都平壤五一體育場隆重舉行「迎新演出」，國家領導人金正恩親臨觀看。儘管報導內容沒有提到金正恩胞妹、勞...

菲漁民撈獲黃色水下無人艇 軍方調查來路與意圖

菲律賓漁民最近在中部海域撈獲一架不明水下無人艇，初步推測來自中國，菲律賓軍方正在調查它的來路與意圖

菲律賓撈獲無人艇疑來自大陸 當局示警：可能影響國安

菲律賓警方今天表示，一艘疑似來自中國的水下無人艇在菲律賓中部海域被打撈上來，警方警告此事可能對「國家安全帶來潛在影響」

紐奧良皮卡車衝撞人群釀15死 賴總統表達悲痛與哀悼

美國德州男子賈巴在紐奧良法國區駕車衝撞參加新年派對人群，造成15人死亡，總統賴清德今天在X平台以英文發文，表達深感悲痛與...

南韓檢方：1月6日前逮捕尹錫悅 民調：70.4%挺彈劾

南韓總統尹錫悅因涉嫌違法實施戒嚴而遭彈劾停職，調查人員已取得法院核發的拘票，表示將在本月6日期限內執行拘提，並警告任何試...

馬克宏罕見懺悔：法提前大選 帶來更多政治不穩定

法國總統馬克宏12月31日在新年慶典前的電視演說中坦承，他在6月提前舉行國會選舉的決定，給這個國家帶來更多的政治不穩定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。