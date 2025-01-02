快訊

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

高虹安案停審！認立法院組織法第32條違憲 高院聲請釋憲理由曝

中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

菲漁民撈獲黃色水下無人艇 軍方調查來路與意圖

中央社／ 馬尼拉2日專電
菲律賓漁民最近在中部海域撈獲一架不明水下無人艇，初步推測來自中國大陸，菲律賓軍方正在調查它的來路與意圖。圖／法新社
菲律賓漁民最近在中部海域撈獲一架不明水下無人艇，初步推測來自中國大陸，菲律賓軍方正在調查它的來路與意圖。圖／法新社

菲律賓漁民最近在中部海域撈獲一架不明水下無人艇，初步推測來自中國，菲律賓軍方正在調查它的來路與意圖。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）今天證實，警方最近移交海軍一架水下無人艇。

崔尼代說，菲律賓漁民去年12月30日在瑪斯貝特省（Masbate）聖巴斯克華鎮（San Pascual）海域捕魚時，發現這架無人艇，之後在地方官員的陪同下交給警方。

這架無人艇為黃色，長約6呎，發現地點離岸邊約9公里，艇身印有HY-119字樣，據信是中國水下探測及通訊系統的代號，菲律賓海軍正在調查這架無人艇的來路以及意圖。

崔尼代補充，不明無人艇的發現，彰顯地方漁民、民眾與相關當局合作的重要性，以揭發可疑行動、維護國家安全。

菲律賓星報（The Philippine Star）則引述國際海事觀察員鮑爾（Ray Powell）說，這架無人艇可能意在探測菲國水下地貌，以作軍事用途。

報導引述鮑爾說，中國可能有意派遣潛艦到菲律賓海域，或是作為衝突爆發時的選項之一，不論如何，這起事件凸顯出海洋國家發展水下疆域感知能力的重要性。

海軍 漁民 菲律賓

延伸閱讀

Fed傳聲筒看川普2.0 鮑爾利率決策將再「走鋼索」

經濟日報社論／美國低利率時代走到終點

Fed傳聲筒解讀：超低利率年代落幕

鮑爾一席話 美股「恐慌指數」衝高後回落

相關新聞

影╱南韓執政黨總部收炸彈威脅！韓特警隊搜索畫面曝 未發現爆裂物

南韓總統尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨總部2日收到炸彈威脅，南韓警方緊急出動特警隊搜索。

美國紐奧良新年衝撞事件15死，FBI調查中：兇手自稱受伊斯蘭國啟發

元旦當日凌晨美國紐奧良發生卡車衝撞攻擊，一名美國退伍軍人駕駛一輛掛有伊斯蘭國（IS）旗幟的皮卡車（pickup），衝入正在慶祝新年的人群，造成15人死亡、至少35人受傷，警方隨後擊斃兇手。由於車上的伊斯蘭國旗幟，美國聯邦調查局（FBI）朝「恐怖主義攻擊」的方向調查案件，並推測兇手並非單人犯案。目前已確認兇手是來自德州的42歲退伍軍人賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar），調查人員在犯案車輛上找到槍枝和疑似爆炸裝置，此外還發現賈巴爾在事件發生前幾小時，於社群媒體上自稱受到伊斯蘭國啟發，打算進行殺戮。

菲漁民撈獲黃色水下無人艇 軍方調查來路與意圖

菲律賓漁民最近在中部海域撈獲一架不明水下無人艇，初步推測來自中國，菲律賓軍方正在調查它的來路與意圖

南韓檢方：1月6日前逮捕尹錫悅 民調：70.4%挺彈劾

南韓總統尹錫悅因涉嫌違法實施戒嚴而遭彈劾停職，調查人員已取得法院核發的拘票，表示將在本月6日期限內執行拘提，並警告任何試...

馬克宏罕見懺悔：法提前大選 帶來更多政治不穩定

法國總統馬克宏12月31日在新年慶典前的電視演說中坦承，他在6月提前舉行國會選舉的決定，給這個國家帶來更多的政治不穩定，...

阻美中關係快速惡化 北京把握川普執政百日建聯繫管道

總統當選人川普本月即將就職，分析指出，他執政的頭100天對中國來說是重要的機會之窗，北京努力在川普上任前與他建立聯繫管道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。