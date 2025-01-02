菲漁民撈獲黃色水下無人艇 軍方調查來路與意圖
菲律賓漁民最近在中部海域撈獲一架不明水下無人艇，初步推測來自中國，菲律賓軍方正在調查它的來路與意圖。
菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）今天證實，警方最近移交海軍一架水下無人艇。
崔尼代說，菲律賓漁民去年12月30日在瑪斯貝特省（Masbate）聖巴斯克華鎮（San Pascual）海域捕魚時，發現這架無人艇，之後在地方官員的陪同下交給警方。
這架無人艇為黃色，長約6呎，發現地點離岸邊約9公里，艇身印有HY-119字樣，據信是中國水下探測及通訊系統的代號，菲律賓海軍正在調查這架無人艇的來路以及意圖。
崔尼代補充，不明無人艇的發現，彰顯地方漁民、民眾與相關當局合作的重要性，以揭發可疑行動、維護國家安全。
菲律賓星報（The Philippine Star）則引述國際海事觀察員鮑爾（Ray Powell）說，這架無人艇可能意在探測菲國水下地貌，以作軍事用途。
報導引述鮑爾說，中國可能有意派遣潛艦到菲律賓海域，或是作為衝突爆發時的選項之一，不論如何，這起事件凸顯出海洋國家發展水下疆域感知能力的重要性。
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