影╱南韓執政黨總部收炸彈威脅！韓特警隊搜索畫面曝 未發現爆裂物
南韓總統尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨總部2日收到炸彈威脅，南韓警方緊急出動特警隊搜索。
News1、YTN等南韓媒體報導，根據警方和消防部門2日消息，警方於當地時間上午11點50分左右在首爾汝矣島的國民力量黨總部進行爆炸物搜查。
據稱警方前一天接獲報案，指他們接獲一份傳真，內容寫道「我們將在公司內安裝爆炸裝置」，因此報警。
南韓警方出動包括突襲隊及警犬在內的爆裂物偵查隊，在國民力量黨總部內外進行搜索，包括在總部大樓入口、樓梯和電梯巡邏，目前並未發現爆裂物或危險物品。
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