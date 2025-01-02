影╱南韓執政黨總部收炸彈威脅！韓特警隊搜索畫面曝 未發現爆裂物

元旦當日凌晨美國紐奧良發生卡車衝撞攻擊，一名美國退伍軍人駕駛一輛掛有伊斯蘭國（IS）旗幟的皮卡車（pickup），衝入正在慶祝新年的人群，造成15人死亡、至少35人受傷，警方隨後擊斃兇手。由於車上的伊斯蘭國旗幟，美國聯邦調查局（FBI）朝「恐怖主義攻擊」的方向調查案件，並推測兇手並非單人犯案。目前已確認兇手是來自德州的42歲退伍軍人賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar），調查人員在犯案車輛上找到槍枝和疑似爆炸裝置，此外還發現賈巴爾在事件發生前幾小時，於社群媒體上自稱受到伊斯蘭國啟發，打算進行殺戮。

2025-01-02 12:27