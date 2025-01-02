日相石破茂悼石川強震 男大生持刀出沒會場附近被捕

日本首相石破茂昨天出席在石川縣舉行的能登半島地震與豪雨罹難者追悼儀式，會前有名20歲男大生攜帶水果刀在會場附近出沒，被警方以涉嫌違反槍刀法，依現行犯逮捕。

日本北陸放送（MRO）、共同社報導，昨天適逢石川強

震屆滿1週年。能登機場附近的日本航空學園能登校區昨天下午3時35分舉辦追悼強震與豪雨罹難者的儀式，石破茂、前首相岸田文雄等約450人出席。

1名住在兵庫縣西宮市的男大生在儀式開始前約下午2時20分，於會場附近的能登機場停車場遭警方盤查，並被警方以涉嫌無正當理由攜帶刀刃約10公分長的水果刀為由逮捕。

男子面對警方調查時宣稱是「來能登觀光」。

輪島警察署說明，當時在追悼式會場附近警戒的員警盤查了這名男子，而嫌疑人持有的手提包裡面，還放有2把水果刀、折疊式鋸子、美工刀及剪刀。

輪島警察署正在調查男子的動機。