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南韓公調處最快今天執行尹錫悅逮捕令！警告：敢擋恐受罰

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅。路透
南韓總統尹錫悅。路透

南韓總統尹錫悅因突襲實施戒嚴遭彈劾、停職，連續三次拒絕南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）的傳喚，法院日前批准逮捕令狀，韓聯社報導，公調處最快今天執行逮捕令。

報導指出，法院上月31日針對尹錫悅簽發逮捕令，效期至1月6日，截至今日已第3天，公調處與警方就具體執行時間和方法等進行協調磋商，最快今天（2日）就會對尹錫悅執行拘留。

在法院簽發逮捕令後，南韓總統警衛處先前已表態，將按照相應程序採取安全措施，令外界擔憂警衛處可能阻擋調查人員進入總統官邸拘留尹錫悅。

公調處誓言執行拘留，並且已向總統警衛處發送公文，警告若阻礙執行，「可因涉嫌瀆職、妨害特殊公務執行罪受罰」。

尹錫悅一旦被拘留，公調處須在48小時內申請正式逮捕令，以繼續羈押，否則必須將他釋放。

南韓 官邸 尹錫悅

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