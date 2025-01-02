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蒙特內哥羅酒吧槍擊案至少10死4重傷！槍手連小孩都不放過 已自戕亡
歐洲巴爾幹半島國家蒙特內哥羅1日發生大規模槍擊事件，槍手於西部城市策提涅（Cetinje）一家酒吧內開火，接著再到其他地點行凶，造成至少10人死亡、4人受傷。
BBC報導，警方確認槍手為45歲馬蒂諾維奇（Aco Martinović），已經自盡身亡。
美聯社報導，蒙特內哥羅內政部長在記者會上表示，槍手先在酒吧發生衝突，接著回家取槍，再返回酒吧殺害酒吧老闆，之後又到第二處地點，槍殺酒吧老闆的2名孩子和他自己家人，稱「這種怒火和殘暴程度顯示，有時這樣的人比有組織犯罪幫派的成員還危險。」
警察局長表示，馬蒂諾維奇待在酒吧整天，疑似與其他客人發生口角，隨後先返家，並於當地時間1日下午5點半左右從家裡拿武器回酒吧開火，他先在酒吧殺了4人，之後又繼續到其他3處地點開槍。
一名警官指出，馬蒂諾維奇逃離槍擊現場後，被警方包圍並要求放下武器，隨後便舉槍自戕。
4人在槍擊事件中受重傷，目前正在醫院治療，有生命危險。
據了解，槍手曾因暴力行為遭判刑，最近也因持有非法武器被捕，行為古怪且暴力。
蒙特內哥羅總理斯帕希奇（Milojko Spajic）表示，事件是場「可怕的悲劇」，並宣布全國哀悼3天。
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