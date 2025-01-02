南韓檢方：1月6日前逮捕尹錫悅

南韓總統尹錫悅因涉嫌違法實施戒嚴而遭彈劾停職，調查人員已取得法院核發的拘票，表示將在本月六日期限內執行拘提，並警告任何試圖阻止逮捕行動的人都可能被起訴。

法新社報導，高級公職人員犯罪調查處處長吳東運表示，拘票將在「最後期限內」執行。他說：「我們的目標是確保過程順利，避免重大干擾，我們也在協調調動警方。」

吳東運說：「我們認為，設置各種路障和鎖住鐵門之類抵抗拘票執行的行為，是妨礙公務。」

尹錫悅的法律團隊則稱該拘票「違法且無效」，矢言聲請禁制令使拘票失效。

支持者也發起集會，在總統官邸附近聲援尹錫悅。這些尹錫悅的死忠擁護者一度試圖越過封鎖線，阻止一輛警方巴士停在總統官邸出口附近，因為他們誤認為警方準備出動逮捕尹錫悅。

法新社說，在二○○○年和二○○四年，調查國會議員的南韓檢警在取得拘票後也曾放棄拘提，因為這些議員動員黨員和支持者阻止警方，讓警方無法在拘票有效期限內行動。

南韓東亞日報一日公布最新民調顯示，百分之七十點四民眾贊成彈劾尹錫悅，百分之廿五點四認為憲法法庭應駁回彈劾案，百分之四點二回答不確定。另外，百分之六十七點二認為尹錫悅的行為適用內亂罪。

這項民調在去年十二月廿八日和廿九日調查全國一千名十八歲以上民眾。如果改選總統，最大反對黨黨魁李在明最被看好能夠出線。

在執政的國民力量黨支持者中，贊成彈劾比率為百分之廿三點六，反對彈劾比率為百分之六十八點八。政治學者解讀，尹錫悅憑恃這群鐵桿支持者，希望對抗主流民意。

此外，南韓代理總統崔相穆任命兩名憲法法院法官填補空缺後，總統府秘書室長鄭鎭碩等高階幕僚認為崔相穆逾越代理權限，一日集體請辭抗議。崔相穆則表示拒絕接受辭呈。