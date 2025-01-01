偕愛女觀賞慶典！北韓官媒曝金正恩新年活動 收習近平賀卡
北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩與女兒金朱愛（Kim Ju Ae，譯音，又譯金主愛）一同出席新年慶祝活動，金正恩還收到中國領導人的賀卡。
路透社報導，根據北韓中央通信社說法，這場活動包括施放煙火和冰舞表演。北韓官媒釋出的照片可見，現場還有北韓高階官員一同觀賞節目。北韓媒體並未提及金正恩是否發表任何新年演說。
北韓中央通信社並報導，金正恩收到許多國家領袖送來的新年賀卡，包括來自中國國家主席。文中並未提到習近平的名字或提供進一步細節，也未提及金正恩是否向習近平送出祝賀。
北韓官媒對於金習兩人新年互動如此簡潔的報導，與昨天對金正恩與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）間互動的描述形成明顯對比。
北韓中央通信社當時報導，金正恩在致函普亭的信中，承諾鞏固北韓與俄羅斯的全面戰略夥伴關係。
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