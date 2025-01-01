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陸海警2024年駛入釣魚台周邊355天 再創2008年以來新高

中央社／ 台北1日電
釣魚台示意圖。圖／美聯社
釣魚台示意圖。圖／美聯社

根據日本官方統計，2024年366天當中，中國海警局船隻有355天駛入主權爭議的釣魚台列嶼周邊海域，創2008年有紀錄以來的新高。

共同社報導，日本海上保安廳巡邏船2024年12月31日在釣魚台周邊「日本領海」外側海域，發現4艘中國海警局船隻航行。這是連續43天在釣魚台周邊確認到中國公務船。

日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，4艘中國海警船均搭載了類似機關炮的裝置。日本海保巡邏船要求其勿靠近「領海」。

報導指出，中國海警局船隻2024年有355天都航行在釣魚台周邊海域，超過2023年的352天，是2008年首度被日方確認在釣魚台周邊海域航行以來最多的一年。

日本 釣魚台

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