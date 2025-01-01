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將執行逮捕令…南韓總統尹錫悅喊「奮戰到底」 反對黨嗆：充滿幻想

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社

在韓國調查人員今天說將在1月6日期限內執行逮捕令後，總統尹錫悅矢言將與官邸外聲援的支持者「奮戰到底」。

尹錫悅在交給官邸外支持者的聲明中說：「大韓民國面臨內部與外在勢力威脅其主權，以及反國家分子的活動，目前岌岌可危。」

「我矢言與你們奮戰到底，以保護這個國家。」

反對黨共同民主黨國會議員趙承來（Jo Seoung-lae）在聲明中表示，尹錫悅這項訊息「非常不恰當」，並稱他「充滿幻想」，試圖挑起衝突。

調查人員今天稍早表示，將在1月6日期限內執行逮捕令，並警告任何試圖阻止逮捕尹錫悅的人都可能面臨起訴。

尹錫悅的法律團隊聲稱這項逮捕令「違法且無效」，矢言聲請禁制令，使逮捕令無效。尹錫悅的支持者也發起集會，反對這項逮捕令。

南韓 團隊 官邸 尹錫悅

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