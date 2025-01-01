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日皇新年感言 盼世人包容差異、攜手合作

中央社／ 東京1日專電
日皇德仁。圖／路透資料照片
日皇德仁。圖／路透資料照片

日皇德仁透過掌管皇室事務的宮內廳發表新年感言時提及，今年是二戰結束80週年，現在因戰爭、紛爭導致世界各地多人喪生，讓他深感悲傷。他期盼世人能彼此包容差異、攜手合作，建立和平的世界。

日皇德仁在新年感言表示，「去年年初能登半島發生地震，之後各地發生颱風、豪雨等災害。此外，物價上漲等因素，對很多人而言是備嘗艱辛的一年。對於困苦的民眾，我感到擔憂的同時，對於很多人為了助人、為社會付出，我感到很欣慰。祈願今年大家能互相體貼、扶持，共度各種困難」。

日皇德仁進一步表示，「今年是戰後80週年，戰爭結束後，因人民努力不懈，得以打造和平繁榮，但現在仍因戰爭、紛爭，世界各地很多人喪生，我對此深感悲傷。我深感為了建立和平的世界，人們互相包容差異、攜手合作的重要性」。「祈願新的一年，對日本與世人而言，是能懷希望前行的一年」。

日本皇居（皇宮）今天上午11時（台灣時間10時）許開始舉行「新年祝賀儀式」，日皇德仁與皇后雅子首先接受秋篠宮伉儷等皇族向日皇伉儷賀年，之後是接受首相石破茂、閣僚、眾參議院議長等賀年。

日皇德仁說：「能與大家共同祝賀新年，誠感欣慰。正值年頭，我為人民的幸福、國家的發展祈福。」

日皇伉儷下午接受各國駐日大使等賀年。

日本皇居明天將舉行日皇伉儷及皇室成員接受民眾前來賀年的活動，這稱為「新年一般參賀」，是時隔2年舉行。

日皇伉儷及皇室成員將在皇居陽台現身5次（上午10時10分、11時、11時50分、下午1時30分、2時20分），前來賀年的民眾從上午9時30分起到下午2時10分之間從皇居正門（二重橋）進入。

德仁 日本 石破茂

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